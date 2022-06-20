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Posted 20 июня 2022, 15:39

Published 20 июня 2022, 15:39

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Медведь загрыз стрелявшего в него охотника в Сибири

Медведь загрыз стрелявшего в него охотника в Сибири

20 июня 2022, 15:39
Фото: 1MI.
Охотник погиб в результате нападения покалеченного им медведя в Иркутской области.

Трагедия произошла в лесу под городом Тулун Иркутской области. Местный житель отправился туда на охоту. Ему удалось выследить медведя и выстрелить него, однако выстрел не сразил животное наповал. Раненый хищник набросился на спустившегося к нему с охотничьего помоста 62-летнего мужчину и загрыз его.

Тело охотника удалось обнаружить спустя несколько дней. Поблизости лежала и туша медведя, также вскоре скончавшегося от огнестрельного ранения, рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый с ситуацией источник.

А двумя днями ранее поступила информация о том, что медвежонок пробрался на кладбище города Серов Свердловской области. Взрослых особей поблизости замечено не было.

#Происшествия#Лес#Нападение#Охота#Охотник#Животное#Выстрел#Медведь#Зверь#Иркутская область
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