После употребления наркотика скончался подросток в Екатеринбурге

Posted 20 июня 2022, 15:09
Published 20 июня 2022, 15:09
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
В Кировском районе уральской столицы 14-летний парень и его друг наткнулись на закладку с сильнодействующим синтетическим наркотиком и вдвоем решили его попробовать.
Наркотики смертельно опасны в любом виде, а ребята еще и употребили их неправильно, тем самым, усилив разрушительное воздействие.
В результате совершенных действий, один школьник умер на месте, а за жизнь другого до сих пор борются врачи, у него отказали почки, сообщил «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.
А в Каменске-Уральском 9 июня задержали мужчину за буйное поведение в публичном месте. Оказалось, что он находился в федеральном розыске за хранение наркотиков.