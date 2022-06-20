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Posted 20 июня 2022, 15:09

Published 20 июня 2022, 15:09

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

После употребления наркотика скончался подросток в Екатеринбурге

После употребления наркотика скончался подросток в Екатеринбурге

20 июня 2022, 15:09
Фото: 1MI.
Двое подростков попробовали наркотик в Екатеринбурге. После один скончался, другой лежит в больнице в тяжелом состоянии.

В Кировском районе уральской столицы 14-летний парень и его друг наткнулись на закладку с сильнодействующим синтетическим наркотиком и вдвоем решили его попробовать.

Наркотики смертельно опасны в любом виде, а ребята еще и употребили их неправильно, тем самым, усилив разрушительное воздействие.

В результате совершенных действий, один школьник умер на месте, а за жизнь другого до сих пор борются врачи, у него отказали почки, сообщил «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

А в Каменске-Уральском 9 июня задержали мужчину за буйное поведение в публичном месте. Оказалось, что он находился в федеральном розыске за хранение наркотиков.

#Происшествия#Новости УрФО#Смерть#Опасность#Госпитализация#Закладка#Наркотик#Екатеринбург#Подросток
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