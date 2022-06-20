Строители замуровали кота в московском парке

Гости парка, гуляя, услышали странный источник мяуканья и узнали о судьбе кота. Тогда его стали кормить через щелку и сообщили о его участи сотрудникам МЧС, которые однако не имели право на распил объекта без разрешения, так что ничего не предприняли.