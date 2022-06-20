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Posted 20 июня 2022, 15:33

Published 20 июня 2022, 15:33

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Зараженные цитрусы ввезли в Свердловскую область

Зараженные цитрусы ввезли в Свердловскую область

20 июня 2022, 15:33
Фото: 1MI.
В импортируемых в Свердловскую область из Аргентины и Египта лимонах и апельсинах обнаружен опасный вредитель цитрусовых культур - красная померанцевая щитовка.

Сельхозспециалисты заявили о выявлении вредителя в крупных партиях цитрусовых. Согласно информации Россельхознадзора по Свердловской области, щитовка поразила 4 тонны привезенных лимонов и 3 тонны мандаринов.

Вредитель наносит большой урон сельскому хозяйству по всему миру. Вместе с тем, по заверениям агрономов, для здоровья людей подобные плоды безвредны, их лишь нужно помыть перед употреблением.

А в конце мая специалисты Россельхознадзора обнаружили куриный фарш с сальмонеллой и предотвратили попадание опасного продукта на столы граждан.

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