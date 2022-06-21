8,3 млрд кредита требует от тагильского «УБТ — Уралвагонзавод» фирма из Новосибирска

Posted 21 июня 2022, 16:56
Published 21 июня 2022, 16:56
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Дело по неисполнению обязательств по договорам займа и кредита рассматривается в Арбитражном суде Москвы. Заседание назначено на 22 июня 2022 года. Третьими лицами выступают ПАО «Банк ВТБ» и АО «Газпромбанк».
ООО «УглеТранс» обратилось с иском о взыскании задолженности по кредитному соглашению об открытии кредитной линии в 2014 году в сумме 132,9 тысячи долларов США, сказано в документах.
ООО «УглеТранс», зарегистрированное в Новосибирске, сейчас проходит процедуру банкротства. Конкурсным управляющим является Олег Хворостинин. Компания занималась добычей и обогащением угля и антрацита, добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, а также грузовыми и железнодорожными перевозками.
АО «УБТ — Уралвагонзавод» является дочерним предприятием АО НПК «Уралвагонзавод», гендиректор предприятия — Анатолий Лазарев. Фирма занимается торговлей общепромышленным и специальным оборудованием, машинами, моторного топлива.
Напомним, опасные нарушения, угрожающие жизни и здоровью тагильчан, были найдены на нефтебазе «УБТ-Уралвагонзавод». Предприятие пыталось оспорить сроки выполнения предписаний Ростехнадзора по устранению, однако суд не принял доводы организации. Все нарушения на площадке светлых нефтепродуктов склада горюче-смазочных материалов должны быть устранены.