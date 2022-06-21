8,3 млрд кредита требует от тагильского «УБТ — Уралвагонзавод» фирма из Новосибирска

ООО «УглеТранс», зарегистрированное в Новосибирске, сейчас проходит процедуру банкротства. Конкурсным управляющим является Олег Хворостинин. Компания занималась добычей и обогащением угля и антрацита, добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, а также грузовыми и железнодорожными перевозками.