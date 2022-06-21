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Posted 21 июня 2022, 16:56

Published 21 июня 2022, 16:56

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

8,3 млрд кредита требует от тагильского «УБТ — Уралвагонзавод» фирма из Новосибирска

8,3 млрд кредита требует от тагильского «УБТ — Уралвагонзавод» фирма из Новосибирска

21 июня 2022, 16:56
Фото: 1MI.
8,3 миллиарда рублей отсуживает ООО «УглеТранс» из Новосибирска у АО «Уральская большегрузная техника — Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила.

Дело по неисполнению обязательств по договорам займа и кредита рассматривается в Арбитражном суде Москвы. Заседание назначено на 22 июня 2022 года. Третьими лицами выступают ПАО «Банк ВТБ» и АО «Газпромбанк».

ООО «УглеТранс» обратилось с иском о взыскании задолженности по кредитному соглашению об открытии кредитной линии в 2014 году в сумме 132,9 тысячи долларов США, сказано в документах.

ООО «УглеТранс», зарегистрированное в Новосибирске, сейчас проходит процедуру банкротства. Конкурсным управляющим является Олег Хворостинин. Компания занималась добычей и обогащением угля и антрацита, добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, а также грузовыми и железнодорожными перевозками.

АО «УБТ — Уралвагонзавод» является дочерним предприятием АО НПК «Уралвагонзавод», гендиректор предприятия — Анатолий Лазарев. Фирма занимается торговлей общепромышленным и специальным оборудованием, машинами, моторного топлива.

Напомним, опасные нарушения, угрожающие жизни и здоровью тагильчан, были найдены на нефтебазе «УБТ-Уралвагонзавод». Предприятие пыталось оспорить сроки выполнения предписаний Ростехнадзора по устранению, однако суд не принял доводы организации. Все нарушения на площадке светлых нефтепродуктов склада горюче-смазочных материалов должны быть устранены.

#Евгения Сафина#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Суд#Уралхимпласт
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