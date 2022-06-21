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Posted 21 июня 2022, 10:00

Published 21 июня 2022, 10:00

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Демонтировать нельзя оставить: скандал вокруг качели разгорелся в Нижнем Тагиле

21 июня 2022, 10:00
Сюжет
Касается каждого
Полеты на «крылатых качелях» опасны из-за их конструкции или отсутствия воспитания у детей?

Перелом позвоночника и травму лица получили подростки после веселых полетов на новой качели в Тагильской лагуне — 2, поэтому родительница одного из них предложила демонтировать источник травм. Как на это смотрят психолог, педагог, инспекторы ПДН и другие родители-тагильчане — в материале TagilCity.ru.

«У нас новости из Тагильской лагуны — 2, как сводки с фронта», — пошутил недавно один из депутатов местной думы на очередном заседании, скорее обескуражив, чем рассмешив всех присутствующих. Поднятая проблема осталась без решения, а виной неуместного сравнения стали, казалось бы, безобидные качели.

Благоустроенная набережная за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле действительно несколько раз мелькала в новостной повестке с пометкой «Происшествия» или ЧП. В начале мая один из подростков слетел с сидения, пробив голову и сломав позвоночник. Но кровавый случай не испугал постояльцев — и они продолжили испытывать конструкцию на прочность. Через несколько недель в сети снова появились новости с «игрового фронта»: ребенок получил в лицо от товарища, качавшегося на той же карусели.

Скорая помощь — частый гость

Мама последнего пострадавшего обратилась к тагильчанам в соцсетях с предложением написать жалобу в администрацию Нижнего Тагила. Качели необходимо демонтировать, настаивала она, прикрепив медзаключение о тупой травме живота и результаты анализов мочи и крови.

«Инцидент произошёл около 21.00 в парке „Тагильская лагуна — 2“ у качели! Родители, откликнитесь, кому небезразлична судьба детей, ведь на его месте может оказаться любой ребёнок (наш случай уже не первый)», — говорится в сопроводительном сообщении.

Поддержали идею лишь две родительницы, отметив, что карусель ежедневно оккупируют подростки, сшибая находящихся поблизости детей. И небезопасными они становятся не только из-за неправильной эксплуатации, но и из-за особенностей конструкции — дети режут пальцы от крепления-цепочки, соединяющей сидение с крутящейся основой.

«Полпальца вглубь, плюс ноготь держался на одном основании. И сразу скажу: он никуда не засовывал палец, именно креплением порезал. Вызвали скорую, говорят, часто сюда ездят», — прокомментировала тагильчанка.

Убрать качели и песочницы, вместо асфальта постелить ковры

Радикальные меры, по мнению других родителей, не решат проблему и тем более не снизят число травм среди детей. Аргумент сторонников данной мнения, безусловно, — отсылка к своему детству. Все качались на небезопасных качелях, да еще и падали с высоты, получая ушибы и даже переломы.

«Да, конечно, надо убирать все качели. А то дети падают с них! И песочницы уберите — песком кидаются и в глаза попадают. И траву скосите — вдруг наедятся! Вместо асфальта — ковры нужны! А то вдруг коленки расшибут», — пишет жительница Нижнего Тагила Александра.

Однако обоюдное решение среди оппонентов все-таки появилось: необходимо прививать культуру поведения и объяснять детям правила безопасности. Дело не в качели, а в том, как «летают подростки», отметила одна из комментаторов.

Ребенок точно не виноват

Ответственность за травмы детей лежит на родителях, однако подросток обладает достаточным жизненным опытом, чтобы выстраивать причинно-следственные связи после тех или иных поступков, говорит психолог Юлия Синявская.

«Подросток вполне может спрогнозировать разного рода риски, если он в нормальных границах воспитан. Может простраивать границы того, что может быть опасным, а что безопасным. А то, что ребенок рискованно себя ведет, — личная его особенность, то есть у него нет границ безопасности относительно себя», — отметила специалист.

Основы поведения ребенка формируются именно в семье, поэтому родители должны объяснять правила безопасности, напомнила Юлия Синявская, а школа — содействовать этому.

В свою очередь учитель-предметник отмечает, что школа делает все для безопасности детей. Каждую неделю проходят классные часы по ПДД и противопожарной безопасности, перед каникулами ученикам несколько раз объясняют, как вести себя на детских площадках и аттракционах. Помимо этого, к воспитательной работе добавили занятия по медиабезопасности.

«Сейчас, к сожалению, все классные часы посвящены только безопасности. Мы, мне кажется, уже язык смозолили — все время говорим о безопасности. Каждую неделю, перед каникулами, по приходе с каникул. Иногда хочется провести занятия на сплочение коллектива или поговорить с учениками откровенно — сделать то, что детям нравится. Но мы всегда должны отойти от интересных форм в пользу классных часов по безопасности», — поделилась педагог.

Вопрос о том, как обезопасить детей от карусели, привел в недоумение как экспертов, так и большинство тагильчан. Одно дело — объяснить правила поведения на дороге/при пожаре или оградить от мошенников и других сомнительных личностей. Но научить пользоваться цепочкой с сидением кажется простой задачей. Тем не менее решить ее не так-то просто. С одной стороны именно эти качели становятся источником травм, с другой — дети не умеют прогнозировать риски. Где здесь золотая середина — неизвестно, но родители должны помнить, что именно они отвечают за жизнь и здоровье своих детей.

"За поведение несовершеннолетних детей в любых общественных местах ответственность несут родители. Это касается и детских площадок. Задача родителей — научить детей правилам безопасного поведения при посещении игровых площадок для избежания получения травм",напомнили в пресс-службе тагильской полиции.
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