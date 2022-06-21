Демонтировать нельзя оставить: скандал вокруг качели разгорелся в Нижнем Тагиле

Вопрос о том, как обезопасить детей от карусели, привел в недоумение как экспертов, так и большинство тагильчан. Одно дело — объяснить правила поведения на дороге/при пожаре или оградить от мошенников и других сомнительных личностей. Но научить пользоваться цепочкой с сидением кажется простой задачей. Тем не менее решить ее не так-то просто. С одной стороны именно эти качели становятся источником травм, с другой — дети не умеют прогнозировать риски. Где здесь золотая середина — неизвестно, но родители должны помнить, что именно они отвечают за жизнь и здоровье своих детей.