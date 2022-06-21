Экипаж ДПС попал в ДТП в центре Нижнего Тагила

Posted 21 июня 2022, 10:24
Published 21 июня 2022, 10:24
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Происшествие случилось около 14:20 по местному времени на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пархоменко. По сообщениям свидетелей, Skoda ДПС столкнулась с ехавшим мимо автомобилем Daewoo Nexia.
В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru подтвердили факт инцидента. По заявлению представителей ГИБДД, обе машины получили механические повреждения, однако водители и пассажиры столкнувшихся транспортных средств не пострадали.
Также в ГИБДД добавили, что участники аварии по закону смогли разъехаться, так как, кроме них, нет иных участников дорожно-транспортного происшествия, никто не пострадал, а вред причинен исключительно имуществу.
А ранее полицейский выпил полтора литра пива и сел за руль, в результате чего под Верхней Пышмой спровоцировал аварию погибшим.