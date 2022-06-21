tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июня 2022, 10:24

Published 21 июня 2022, 10:24

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Экипаж ДПС попал в ДТП в центре Нижнего Тагила

21 июня 2022, 10:24
В центре Нижнего Тагила столкнулись две иномарки, одна из которых принадлежит ДПС.

Происшествие случилось около 14:20 по местному времени на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пархоменко. По сообщениям свидетелей, Skoda ДПС столкнулась с ехавшим мимо автомобилем Daewoo Nexia.

В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru подтвердили факт инцидента. По заявлению представителей ГИБДД, обе машины получили механические повреждения, однако водители и пассажиры столкнувшихся транспортных средств не пострадали.

Также в ГИБДД добавили, что участники аварии по закону смогли разъехаться, так как, кроме них, нет иных участников дорожно-транспортного происшествия, никто не пострадал, а вред причинен исключительно имуществу.

А ранее полицейский выпил полтора литра пива и сел за руль, в результате чего под Верхней Пышмой спровоцировал аварию погибшим.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#ГИБДД#Столкновение#Иномарка#ДПС#Легковой автомобиль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика