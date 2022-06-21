На лечение отправлен скандально известный тагильский отец-одиночка Сергей Максимов

Posted 21 июня 2022, 15:50
Published 21 июня 2022, 15:50
Modified 29 ноября, 18:25
Updated 29 ноября, 18:25
Максимова забрали лечиться, его полиция увезла. Родительских прав он до сих пор не лишен, рассказала тетя Елена Князева TagilCity.ru.
Информацию о лечении тагильчанина в полиции не опровергли.
Судьбой детей занимаются органы опеки. Судом отец пока ограничен в правах, рассказали журналисту редакции в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Ограничение родительских прав возможно, если дети подвергаются опасности, находясь рядом с родителями, например, по причине психического расстройства, хронического заболевания, стечения тяжелых обстоятельств. При этом, если родители не меняют свое поведение в течение полугода, то органы опеки обязаны предъявить иск о лишении родительских прав.
Напомним, после смерти жены Сергей Максимов остался один воспитывать троих сыновей. Журналисты TagilCity.ru побывали в грязной, неубранной и захламленной квартире на Вагонке, где проживала семья. Так как тагильчанин не справлялся со своими родительскими обязанностями, органы опеки изъяли мальчиков в детский дом, однако потом возвратили отцу, решив, что он встал на путь исправления. Однако после того, как друга Максимова забрала из его квартиры скорая помощь с признаками передозировки наркотиков, детей изъяли во второй раз.
В судьбе детей принимают участие тети детей, Елена Князева и Лариса Дегтева. Семья принимала участие в шоу «Мужское/женское» на первом канале. Сергею Максимову был проведен тест на наркотики, который дал положительный результат. Однако тагильчанин заявил, что результаты ошибочные, так как накануне съемки он принимал успокоительное.