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Posted 21 июня 2022, 15:50

Published 21 июня 2022, 15:50

Modified 29 ноября, 18:25

Updated 29 ноября, 18:25

На лечение отправлен скандально известный тагильский отец-одиночка Сергей Максимов

На лечение отправлен скандально известный тагильский отец-одиночка Сергей Максимов

21 июня 2022, 15:50
Фото: 1MI.
На принудительное лечение отправлен отец-одиночка Сергей Максимов из Нижнего Тагила, по словам тети его сыновей. Троих мальчиков дважды изъяла опека, они находятся в детдоме.
Максимова забрали лечиться, его полиция увезла. Родительских прав он до сих пор не лишен, рассказала тетя Елена Князева TagilCity.ru.

Информацию о лечении тагильчанина в полиции не опровергли.

Судьбой детей занимаются органы опеки. Судом отец пока ограничен в правах, рассказали журналисту редакции в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ограничение родительских прав возможно, если дети подвергаются опасности, находясь рядом с родителями, например, по причине психического расстройства, хронического заболевания, стечения тяжелых обстоятельств. При этом, если родители не меняют свое поведение в течение полугода, то органы опеки обязаны предъявить иск о лишении родительских прав.

Напомним, после смерти жены Сергей Максимов остался один воспитывать троих сыновей. Журналисты TagilCity.ru побывали в грязной, неубранной и захламленной квартире на Вагонке, где проживала семья. Так как тагильчанин не справлялся со своими родительскими обязанностями, органы опеки изъяли мальчиков в детский дом, однако потом возвратили отцу, решив, что он встал на путь исправления. Однако после того, как друга Максимова забрала из его квартиры скорая помощь с признаками передозировки наркотиков, детей изъяли во второй раз.

В судьбе детей принимают участие тети детей, Елена Князева и Лариса Дегтева. Семья принимала участие в шоу «Мужское/женское» на первом канале. Сергею Максимову был проведен тест на наркотики, который дал положительный результат. Однако тагильчанин заявил, что результаты ошибочные, так как накануне съемки он принимал успокоительное.

#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Полиция#Детский дом
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