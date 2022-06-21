На лечение отправлен скандально известный тагильский отец-одиночка Сергей Максимов

Напомним, после смерти жены Сергей Максимов остался один воспитывать троих сыновей. Журналисты TagilCity.ru побывали в грязной, неубранной и захламленной квартире на Вагонке, где проживала семья. Так как тагильчанин не справлялся со своими родительскими обязанностями, органы опеки изъяли мальчиков в детский дом, однако потом возвратили отцу, решив, что он встал на путь исправления. Однако после того, как друга Максимова забрала из его квартиры скорая помощь с признаками передозировки наркотиков, детей изъяли во второй раз.