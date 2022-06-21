Педагоги из Нижнего Тагила потребовали повышения зарплат

Posted 21 июня 2022, 13:49
Published 21 июня 2022, 13:49
Modified 29 ноября, 18:28
Updated 29 ноября, 18:28
Они подписали соответствующую петицию, созданную профсоюзом работников образования.
Такая проблема существует не первый год, поэтому и петиция появляется не впервые, рассказала АН «Между строк» глава управления образования Татьяна Удинцева.
Увеличить зарплаты учителя просят на 70%. Если их решение поддержат власти, то заработки педагогов в регионе возрастут двукратно. Согласно информации Свердловскстата, средняя зарплата учителей составляет 43 363 рубля.
При этом в городе не хватает учителей. В основном, школы нуждаются в учителях иняза, физиках, педагогов русского языка и литературы. Педагогов пытаются привлекать в Свердловскую область разными выплатами.