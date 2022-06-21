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Posted 21 июня 2022, 13:49

Published 21 июня 2022, 13:49

Modified 29 ноября, 18:28

Updated 29 ноября, 18:28

Педагоги из Нижнего Тагила потребовали повышения зарплат

Педагоги из Нижнего Тагила потребовали повышения зарплат

21 июня 2022, 13:49
Фото: 1MI.
Школьные учителя из Нижнего Тагила требуют увеличить им оклады на 70%.

Они подписали соответствующую петицию, созданную профсоюзом работников образования.

Такая проблема существует не первый год, поэтому и петиция появляется не впервые, рассказала АН «Между строк» глава управления образования Татьяна Удинцева.

Увеличить зарплаты учителя просят на 70%. Если их решение поддержат власти, то заработки педагогов в регионе возрастут двукратно. Согласно информации Свердловскстата, средняя зарплата учителей составляет 43 363 рубля.

При этом в городе не хватает учителей. В основном, школы нуждаются в учителях иняза, физиках, педагогов русского языка и литературы. Педагогов пытаются привлекать в Свердловскую область разными выплатами.

#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Учителя#Зарплата#Зарплаты#Средняя зарплата#Петиция
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