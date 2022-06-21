Под домашним арестом находится обманувшая десятки тагильчан турагент Оксана Забавина

Напомним, в отношении Оксаны Забавиной было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. О случаях обмана начали заявлять жители Нижнего Тагила в августе 2021 года. Турагент собрала деньги на несуществующие туры и билеты, а затем перестала выходить на связь. Всего в полицию поступило несколько десятков заявлений от пострадавших.