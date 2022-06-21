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Posted 21 июня 2022, 14:34

Published 21 июня 2022, 14:34

Modified 29 ноября, 18:27

Updated 29 ноября, 18:27

Под домашним арестом находится обманувшая десятки тагильчан турагент Оксана Забавина

Под домашним арестом находится обманувшая десятки тагильчан турагент Оксана Забавина

21 июня 2022, 14:34
Фото: 1MI.
Мера пресечения с подписки о невыезде на домашний арест изменена мошеннице-турагенту Оксане Забавиной, обманувшей десятки жителей Нижнего Тагила.
21 июня в Ленинском суде состоялось заседание. Оксане Забавиной продлили домашний арест до 28 июля, рассказала TagilCity.ru одна из тагильчанок, пострадавших от действий мошенницы.

По ее словам, все, кого обманула Забавина, с нетерпением ждут, когда состоится суд.

Оксана Забавина действительно находится под домашним арестом. После окончания расследования дело будет передано в суд, подтвердили редакции в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ранее обвиняемой тагильчанке была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Домашний арест является более жесткой мерой при которой запрещено покидать место жительства без разрешения следователя, а также пользоваться средствами связи.

Напомним, в отношении Оксаны Забавиной было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. О случаях обмана начали заявлять жители Нижнего Тагила в августе 2021 года. Турагент собрала деньги на несуществующие туры и билеты, а затем перестала выходить на связь. Всего в полицию поступило несколько десятков заявлений от пострадавших.

#Евгения Сафина#Новости УрФО#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Суд#Полиция#Мошенница#Туроператор
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