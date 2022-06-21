Под домашним арестом находится обманувшая десятки тагильчан турагент Оксана Забавина

Posted 21 июня 2022, 14:34
Published 21 июня 2022, 14:34
Modified 29 ноября, 18:27
Updated 29 ноября, 18:27
21 июня в Ленинском суде состоялось заседание. Оксане Забавиной продлили домашний арест до 28 июля, рассказала TagilCity.ru одна из тагильчанок, пострадавших от действий мошенницы.
По ее словам, все, кого обманула Забавина, с нетерпением ждут, когда состоится суд.
Оксана Забавина действительно находится под домашним арестом. После окончания расследования дело будет передано в суд, подтвердили редакции в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Ранее обвиняемой тагильчанке была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Домашний арест является более жесткой мерой при которой запрещено покидать место жительства без разрешения следователя, а также пользоваться средствами связи.
Напомним, в отношении Оксаны Забавиной было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. О случаях обмана начали заявлять жители Нижнего Тагила в августе 2021 года. Турагент собрала деньги на несуществующие туры и билеты, а затем перестала выходить на связь. Всего в полицию поступило несколько десятков заявлений от пострадавших.