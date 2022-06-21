Погибшую при ДТП в Каменске-Уральском пенсионерку-велосипедистку похоронят 22 июня

Posted 21 июня 2022, 15:39
Published 21 июня 2022, 15:39
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Как рассказал редакции TagilCity.ru сын погибшей женщины Дмитрий, почти 20-лет его мама проработала медсестрой в противотуберкулезном диспансере, а после ушла в торговлю. Помимо этого Ольга держала два садовых участка и очень любила бывать там. Именно по дороге из сада ехавшую на велосипеде пенсионерку сбил водитель Lada, имевший признаки алкогольного опьянения и скрывшийся с места ДТП.
«Он в секунду лишил детей мамы, которая была у них одна. Лишил четырех внучек любимой бабушки. И в целом очень доброго, отзывчивого, светлого человечка. Друзья, знакомые, товарищи ее очень любили и уважали. Я не слышал ни от кого никогда, что бы слово плохое о ней сказали. Очень светлый был человек и доброжелательный», –рассказал редакции Дмитрий.
По его словам, на видео, которое ему показал следователь, видно, что ДТП произошло в светлое время суток и не заметить едущую по обочине велосипедистку было невозможно. Кроме того, автомобиль ехал на большой скорости, а водитель был сильно пьян, считает Дмитрий.
«Сбив маму, он даже не дал ей ни единого шанса выжить. Она, наверное, даже не поняла, что умерла. Все было так быстро и со спины. Ни он, ни с его стороны никто с нами не связывался, не приносил извинения даже», – сообщил сын погибшей.
Церемония прощания с Ольгой Зыряновой пройдет с 10.00 до 10.30 по адресу: улица Челябинская 36 в Каменске-Уральском. А похоронят ее в селе Никитино.