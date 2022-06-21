Погибшую при ДТП в Каменске-Уральском пенсионерку-велосипедистку похоронят 22 июня

Как рассказал редакции TagilCity.ru сын погибшей женщины Дмитрий, почти 20-лет его мама проработала медсестрой в противотуберкулезном диспансере, а после ушла в торговлю. Помимо этого Ольга держала два садовых участка и очень любила бывать там. Именно по дороге из сада ехавшую на велосипеде пенсионерку сбил водитель Lada, имевший признаки алкогольного опьянения и скрывшийся с места ДТП.