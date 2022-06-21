Проектированием круглогодичного катка в Тагиле займется местная компания

Posted 21 июня 2022, 07:32
Published 21 июня 2022, 07:32
Modified 29 ноября, 18:40
Updated 29 ноября, 18:40
Аукцион на подготовку рабочей документации крытого катка с искусственным льдом проходил с 9 по 20 июня. Победителем стало МУП «Тагилгражданпроект», которое снизило цену практически вдвое, предложив 657 тысяч рублей при начальной стоимости в 1,2 млн рублей. Помимо ТГП заявки подали четыре компании.
Согласно документации, муниципальная фирма должна выполнить инженерные изыскания под новый каток и разработать проектную и рабочую документацию. Обязательным условием является создание цифровой информационной модели.
Будущее здание должно быть одноэтажным, с буронабивным фундаментом и холодильной установкой. Протяженность труб теплоснабжения, водоснабжения и канализации составит 230 м.
Проект и рабочую документацию «Тагилгражданпроект» должен сдать в течение двух недель с момента заключения контракта.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается благоустройство общественных территорий: Привокзальной площади, здания ГДДЮТ и моста через Тагильский пруд. Ранее министр транспорта Свердловской области Василий Старков оценил строительство последнего, отметив успешный ход работ.