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Posted 21 июня 2022, 10:05

Published 21 июня 2022, 10:05

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Школьник из Каменска-Уральского сдал ЕГЭ по физике и русскому на 200 баллов

Школьник из Каменска-Уральского сдал ЕГЭ по физике и русскому на 200 баллов

21 июня 2022, 10:05
Фото: 1MI.
В Каменске-Уральском ученик школы №35 Николай Топоров набрал по 100 баллов ЕГЭ по физике и русскому языку.

Ученик стал первым выпускником, ставшим двукратным 100-бальником, сообщает региональный департамент информационной политики.

Известно, что с первого класса Николай учился на одни пятерки. Юноша многократно занимал почетные места на олимпиадах по разным предметам.

Есть у выпускника и хобби - плавание. Поступать он будет в Московский инженерно-физический институт (направление «нанотехнологии») и в УрФУ на специальность «физтех».

Также сёстры-близнецы Татьяна и Екатерина Демидовы отличились на ЕГЭ. Татьяна сдала русский на максимальный балл, а Екатерина написала на 100 баллов ЕГЭ по литературе. Обе девушки хотят стать учителями.

#Общество#Каменск-Уральский#ЕГЭ#Экзамен#Отличники
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