Школьник из Каменска-Уральского сдал ЕГЭ по физике и русскому на 200 баллов

Posted 21 июня 2022, 10:05
Published 21 июня 2022, 10:05
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Ученик стал первым выпускником, ставшим двукратным 100-бальником, сообщает региональный департамент информационной политики.
Известно, что с первого класса Николай учился на одни пятерки. Юноша многократно занимал почетные места на олимпиадах по разным предметам.
Есть у выпускника и хобби - плавание. Поступать он будет в Московский инженерно-физический институт (направление «нанотехнологии») и в УрФУ на специальность «физтех».
Также сёстры-близнецы Татьяна и Екатерина Демидовы отличились на ЕГЭ. Татьяна сдала русский на максимальный балл, а Екатерина написала на 100 баллов ЕГЭ по литературе. Обе девушки хотят стать учителями.