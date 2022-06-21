TagilCity.ru переехал на новую платформу, а качели в «Лагуне-2» просят расставить запятые

Posted 21 июня 2022, 15:17
Published 21 июня 2022, 15:17
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Случился долгожданный переезд нашего сайта TagilCity.ru на новую платформу. Теперь читать новости и узнавать о жизни любимого Нижнего Тагила и Свердловской области станет проще и оперативнее. Конечно, к новому интерфейсу и прочим “прибабахам” нам всем придется привыкнуть, но, поверьте, оно того стоит.
Каждый человек любит проводить свободное время так, как считает нужным - кто-то вяжет носочки, кто-то донатит в онлайн, а кто-то и вовсе пирожками занят. Среди нас есть и те, кто любит острые ощущения - эти товарищи по ночам заняты разграблением… могил. Точнее, могильных плит. Кто и зачем бродит по кладбищам по ночам, а также кто виноват в последствиях этих путешествий, читайте в материале TagilCity.ru.
В “Тагильской лагуне - 2” взлетают выше елей крылатые качели, которые ранят и травмируют детей, а также не дают спокойно спать их родителям. Вопрос о качелях подняли уже на высший чиновничий уровень в Тагиле. Каждый день все больше детей гуляет на этой площадке, и все чаще они получают травмы. Что будет с качелями и при чем тут запятая, читайте в материале TagilCity.ru.
Всю прошлую неделю тагильчане могли вдыхать воздух полной грудью и не бояться, что у них будет отек гортани или приступ стеноза. Газоанализатор TagilCity.ru каждый день показывал результаты замеров “по нулям”. Однако уже сегодня диоксид азота был превышен в полтора раза.
Госавтоинспекторы - тоже люди, и также попадают в дорожно-транспортные происшествия. Skoda ДПС столкнулась с ехавшим мимо автомобилем Daewoo Nexia. Кто пострадал в результате аварии и почему водители “разобрались на месте”, читайте ниже.
На встречной полосе возле «Меги» в Екатеринбурге произошла авария: легковушка врезалась в движущуюся по своей полосе маршрутку. По словам очевидцев аварии, Hyundai выехал через двойную сплошную на встречку. Так водитель планировал преодолеть затор на дороге.
В Екатеринбурге без горячей воды и отопления остались жильцы новых домов. Речь идет о домах в поселке Мичуринском на Широкой Речке. Как долго будет отсутствовать вода, неизвестно.