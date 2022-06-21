TagilCity.ru переехал на новую платформу, а качели в «Лагуне-2» просят расставить запятые

В “Тагильской лагуне - 2” взлетают выше елей крылатые качели, которые ранят и травмируют детей, а также не дают спокойно спать их родителям. Вопрос о качелях подняли уже на высший чиновничий уровень в Тагиле. Каждый день все больше детей гуляет на этой площадке, и все чаще они получают травмы. Что будет с качелями и при чем тут запятая, читайте в материале TagilCity.ru.