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Posted 21 июня 2022, 04:59

Published 21 июня 2022, 04:59

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Вандалы сломали надгробия на кладбище в Нижнем Тагиле

21 июня 2022, 04:59
На кладбище на Голом Камне в Нижнем Тагиле жители обнаружили могилы своих родственников в разрухе.

На кладбище «Висимское» в Нижнем Тагиле вандалы сломали надгробия и попортили сами могилы. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Испорченные надгробия первыми увидели жители Голого Камня. Они сказали, что оставлять такое базнаказанным нельзя. К примеру, на днях жительница Нижнего Тагила пришла на данное кладбище, чтобы навестить могилу погибших родственников. Надгробие ее родных не тронули, а многие другие оказались в ненадлежащем состоянии.

Картина была просто ужасающая — всюду повалены и разбиты памятники...рассказала тагильчанка.

Она выложила снимки с места ЧП и сказала, что, если кто-то узнает могилы своих родных, сможет оперативно принять меры. Также она сказала, что следовало бы обратиться в полицию, чтобы найти вандалов.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вандалы#Надгробия#Разрушения#Могилы
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