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Posted 21 июня 2022, 05:31

Published 21 июня 2022, 05:31

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Выброшенный из окна подросток в Екатеринбурге успел ранить отца ножом

Выброшенный из окна подросток в Екатеринбурге успел ранить отца ножом

21 июня 2022, 05:31
Фото: 1MI.
В реанимации оказался житель Екатеринбурга, который вытолкал сына из окна. Лечение он проходит из-за ранения.

Житель Химмаша в Екатеринбурге, который обвиняется в покушении на убийство сына, находится в реанимации. После инцидента самого мужчину отправили в реанимацию ГКБ № 36, так как сын успел ранить его ножом, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свои источники в органах.

Известно, что в семье произошел конфликт, в ходе которого, предположительно, мужчина бил супругу. Сын решил заступиться за мать и взял в руки нож. После того, как он ранил отца, тот вытолкал его из окна.

Сейчас правоохранители не могут избрать отцу меру пресечения, потому что он лежит в реанимации. Тем не менее силовики намерены ходатайствовать в суде об аресте мужчины. После выписки отцу мальчика придется поехать в суд.

Известно, что мужчина ранее судим за оборот наркотиков, сбыт имущества, и угрозу убийством и за хулиганство.

#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Ножевое ранение#Окно#Отец#Ранение#Реанимация
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