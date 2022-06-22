Директорский дом будет с мемориальной доской, а тагильчане жалуются на нашествие ос

Posted 22 июня 2022, 15:02
Published 22 июня 2022, 15:02
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
На фасаде еще одного из вагонских домов появится мемориальная доска в честь бывшего директора УВЗ, Героя соцтруда, Ивана Окунева. Об этом тагильчане попросили главу города Владислава Пинаева, приехавшего с инспекцией на место реконструкции и ремонта фасада здания на улице Ильича, 2. Кто будет заказывать табличку и за чей счет, расскажет TagilCity.ru.
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Ос размером в три сантиметра поймал один из жителей дома на улице Вязовская в Нижнем Тагиле. Другие горожане жалуются на насекомых гигантского размера - до пяти сантиметров в длину. Например, мужчина рассказал об крупной особи, которая, по словам тагильчанина, почти вырвала кусок мяса изо рта тагильчанина. Подробности читайте на TagilCity.ru.
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