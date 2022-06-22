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Posted 22 июня 2022, 15:02

Published 22 июня 2022, 15:02

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Директорский дом будет с мемориальной доской, а тагильчане жалуются на нашествие ос

22 июня 2022, 15:02
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Памятную доску установят за счет горожан, а на Исинском тракте появились новые свалки, а грибники выходят на заветные тропинки и дорожки в лесах - рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за среду, 22 июня.

На фасаде еще одного из вагонских домов появится мемориальная доска в честь бывшего директора УВЗ, Героя соцтруда, Ивана Окунева. Об этом тагильчане попросили главу города Владислава Пинаева, приехавшего с инспекцией на место реконструкции и ремонта фасада здания на улице Ильича, 2. Кто будет заказывать табличку и за чей счет, расскажет TagilCity.ru.

 

Доска памяти директора УВЗ Окунева появится на фасаде дома в Нижнем Тагиле
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На принудительное лечение отправили отца-одиночку Сергея Максимова. Об этом TagilCity.ru рассказала тетя его сыновей со стороны матери. Троих мальчиков дважды изъяла опека, они сейчас находятся в детдоме. Историю семьи Сергея Максимова и его троих мальчиков мы рассказывали ранее.

На лечение отправлен скандально известный тагильский отец-одиночка Сергей Максимов
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Кучи мусора вдоль дороги, ведущей в сторону от Исинского тракта, обнаружила редакция TagilCity.ru. Обломки шифера и оконных рам, старая мебель, автомобильные шины, бытовые отходы и другой мусор свалены прямо на обочине среди деревьев. Неподалеку находятся несколько коллективных садов. Кто выбрасывает здесь мусор, а также кто будет отвечать за эту свалку, редакция решила выяснить у природоохранной прокуратуры Нижнего Тагила.

 

Ос размером в три сантиметра поймал один из жителей дома на улице Вязовская в Нижнем Тагиле. Другие горожане жалуются на насекомых гигантского размера - до пяти сантиметров в длину. Например, мужчина рассказал об крупной особи, которая, по словам тагильчанина, почти вырвала кусок мяса изо рта тагильчанина. Подробности читайте на TagilCity.ru.

 

На нашествие больших ос пожаловались тагильчане
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В районе Рудника имени III Интернационала жители находят подберезовики разных видов и размеров. Эти же грибы есть и на Старателе, в районе Муринских прудов, в лесу за котельной на ГГМ. Пригород тоже не обделен грибными местами — Черноисточинск, Николо-Павловское, Первомайский, сады на Капасихе. Как вычислить тихих охотников и к ним присоединиться, читайте ниже.

 

Где искать грибы в Нижнем Тагиле
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В День Памяти на старом заводе имени Куйбышева в Нижнем Тагиле были зажжены тысячи свечей. Присутствующие выложили из свечей слова "Помним" и "Нижний Тагил", а также сделали танк Т-14 с подписью. 

 

ПАО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле смог опротестовать штраф за стоки. Предприятие их устранило, однако не понесло наказания, поэтому иск природоохранной прокуратуры был отозван.

 

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