Директорский дом будет с мемориальной доской, а тагильчане жалуются на нашествие ос

В районе Рудника имени III Интернационала жители находят подберезовики разных видов и размеров. Эти же грибы есть и на Старателе, в районе Муринских прудов, в лесу за котельной на ГГМ. Пригород тоже не обделен грибными местами — Черноисточинск, Николо-Павловское, Первомайский, сады на Капасихе. Как вычислить тихих охотников и к ним присоединиться, читайте ниже.