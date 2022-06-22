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Posted 22 июня 2022, 07:33

Published 22 июня 2022, 07:33

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Где искать грибы в Нижнем Тагиле

22 июня 2022, 07:33
Фото: 1MI
Лето только началось, а любители тихой охоты уже вышли на промысел. Где находятся грибные места в в Нижнем Тагиле, выясняла редакция TagilCity.ru.

В районе Рудника жители находят подберезовики разных видов и размеров. Эти же грибы есть и на Старателе, в районе Муринских прудов, в лесу за котельной на ГГМ, на Руднике. Пригород тоже не обделен грибными местами — Черноисточинск, Николо-Павловское, Первомайский, сады на Капасихе.

Фото: группа «Тагильские грибники»

Лиственничные маслята появились возле поселка Евстюниха.

Фото: группа «Тагильские грибники»

Одним из самых грибных мест, по словам тагильчан, является окрестность поселка Северный.

«В лесу людей, как в парке, но всем грибов хватило», — пишет в соцсетях Анастасия Замиралова.
Фото: группа «Тагильские грибники»

Жители Вагонки ходят за грибами в сторону Валегина бора, а еще ездят за ними в Солодовый лог. Также грибной улов есть на Пихтовых горах — за лыжной базой и даже в лесополосе, которая в прошлом году стала парком.

«За пару часов прямо в парке набрала пакет подберезовиков. И я не одна, кто там собирает. Пока гуляла, встретила еще нескольких грибников. Вроде рядом с городом, а грибов там всем хватает», — поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка по имени Любовь.
Фото: TagilCity.ru

Однако, идя в лес, не стоит забывать об опасности в виде клещей. Их в уральских лесах пока не меньше, чем грибов.

«В этом году какое-то грибное сумасшествие, я вчера и сегодня собираю грибы, маслята и подберезовики. Это уму не постижимо! Клещей тоже просто море! Вчера впервые сняла со штанов 14 штук», — рассказала тагильчанка Елена Шульга.

Для похода в лес за грибами рекомендуется надевать такую одежду, которая бы полностью закрывала тело, руки и ноги. Голову следует прикрывать кепкой, панамкой, платком или любым другим головным убором. Также не стоит пренебрегать репеллентами.

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#Анна Григорьева#Эксклюзив#ГГО и пригород#Нижний Тагил#Грибы#Клещи#Грибники#Природа#Спецпроекты
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