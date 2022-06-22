Митинг памяти павших в годы Великой Отечественной войны прошел в Нижнем Тагиле

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий подчеркнул, что Нижний Тагил - один из городов, где ковалась оборонная мощь сопротивлявшегося нацистам государства. По его словам, Нижний Тагил и сегодня остается городом трудовой доблести.