Митинг памяти павших в годы Великой Отечественной войны прошел в Нижнем Тагиле

Posted 22 июня 2022, 16:19
Published 22 июня 2022, 16:19
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Мероприятие состоялось у мемориала Воинской Славы на Рогожинском кладбище. В нем приняли участие представители городской администрации, народные избранники, члены трудовых коллективов ведущих предприятий города. Митинг начался c прослушивания старой радиохроники, после чего присутствующие выступили с небольшими речами.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что живых очевидцев тех событий остается все меньше. Градоначальник обещал оказывать поддержку здравствующим ветеранов и чтить память ушедших.
Председатель городской Думы Вадим Раудштейн подчеркнул, что отдавшие жизнь в тылу и на фронтах, сделали возможным спасение нашей Родины.
Епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий подчеркнул, что Нижний Тагил - один из городов, где ковалась оборонная мощь сопротивлявшегося нацистам государства. По его словам, Нижний Тагил и сегодня остается городом трудовой доблести.
В ходе мероприятия руководитель тагильского поискового объединения «Соболь» Наталья Чуешкова передала местной жительнице обнаруженные поисковиками документы о судьбе ее дедушки.
В завершении митинга присутствующие почтили память героев и невинных жертв войны минутой молчания и возложили к мемориалу цветы, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.