tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июня 2022, 16:19

Published 22 июня 2022, 16:19

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Митинг памяти павших в годы Великой Отечественной войны прошел в Нижнем Тагиле

22 июня 2022, 16:19
Траурный митинг памяти жертв Великий Отечественной войны состоялся в Нижнем Тагиле 22 июня.

Мероприятие состоялось у мемориала Воинской Славы на Рогожинском кладбище. В нем приняли участие представители городской администрации, народные избранники, члены трудовых коллективов ведущих предприятий города. Митинг начался c прослушивания старой радиохроники, после чего присутствующие выступили с небольшими речами. 

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что живых очевидцев тех событий остается все меньше. Градоначальник обещал оказывать поддержку здравствующим ветеранов и чтить память ушедших. 

Председатель городской Думы Вадим Раудштейн подчеркнул, что отдавшие жизнь в тылу и на фронтах, сделали возможным спасение нашей Родины. 

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий подчеркнул, что Нижний Тагил - один из городов, где ковалась оборонная мощь сопротивлявшегося нацистам государства. По его словам, Нижний Тагил и сегодня остается городом трудовой доблести. 

В ходе мероприятия руководитель тагильского поискового объединения «Соболь» Наталья Чуешкова передала местной жительнице обнаруженные поисковиками документы о судьбе ее дедушки. 

В завершении митинга присутствующие почтили память героев и невинных жертв войны минутой молчания и возложили к мемориалу цветы, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

#Общество#Нижний Тагил#Ветераны#День памяти и скорби#Война#Митинг#Траур#Поисковик#Фронт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика