Сотрудники ППС спасли тонущего мальчика в Свердловской области

Posted 22 июня 2022, 09:06
Published 22 июня 2022, 09:06
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Пешая патрульная группа отдела МВД РФ «Камышловский» в составе четырех лиц осматривала выделенный периметр. На реке Пышма они заметили четырех купающихся ребят. Причем один из подростков заплыл дальше прочих, примерно на десять метров отдалившись от линии берега.
Далеко заплывший мальчик подавал знаки о том, что теряет контроль над телом, периодически уходил под воду. Без промедления один из сотрудников ППС подплыл к нему и на себе вытащил из воды. Остальные полицейские оказали первую помощь, привели ребенка в чувство.
Вслед за этим компанию ребят доставили в отдел по делам несовершеннолетних. Сотрудники отдела побеседовали с ними о правилах поведения в общественных местах. Также разъяснительная работа проведена с родителями и законными представителями несовершеннолетних, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.