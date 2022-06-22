Сотрудники ППС спасли тонущего мальчика в Свердловской области

Далеко заплывший мальчик подавал знаки о том, что теряет контроль над телом, периодически уходил под воду. Без промедления один из сотрудников ППС подплыл к нему и на себе вытащил из воды. Остальные полицейские оказали первую помощь, привели ребенка в чувство.