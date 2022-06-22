Возврат в 36-й: как продвигается первый ремонт многоэтажки с культурным наследием в Тагиле

При этом лоджии в эркере граничат с крышей, а попадание на них снега и несвоевременная очистка приведут к затоплению нижних квартир, отметила специалист. Жительница добавила, что комнаты в полукруглых выступах и так пришли в неприглядный вид — стены покрываются плесенью и осыпаются.