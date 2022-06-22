Возврат в 36-й: как продвигается первый ремонт многоэтажки с культурным наследием в Тагиле

Posted 22 июня 2022, 14:26
Published 22 июня 2022, 14:26
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В Нижнем Тагиле стартовал капремонт дома «дирекции» на ул. Ильича, 2. Реально ли вернуть зданию облик 1936 года и какие проблемы вскрылись в советской многоэтажке — в материале TagilCity.ru.
Нижний Тагил стал первым городом в регионе, где решено реконструировать жилой объект культурного наследия, а именно — «директорский» дом на улице Ильича, 2. Однако в ходе проекта и работ специалисты столкнулись с непредвиденными трудностями, которые обсудили с главой города Владиславом Пинаевым на совещании 22 июня.
Стоит отметить, что подрядчика для реконструкции отбирали с особой скрупулезностью: он должен был обладать не только опытом реконструкции, но и правом данных действий в отношении объектов культурного наследия. В итоге победителем конкурса стало ЗАО «Стройкомплекс».
Проект капремонта жители дома профинансировали совместно с администрацией города, и настоящим удивлением для обеих сторон стало решение специалистов. По федеральному закону, строители должны восстановить первозданный облик здания 1936 года, согласно которому балконы были без остекления. Соответственно, дождь, снег и пыль круглогодично поселятся на лоджиях, отметил председатель ТСЖ «Ильича, 2» Сергей Захаренко.
В свою очередь архитектор проекта Наталья Солодова пояснила, что они учли этот момент и разработали два проекта: с остеклением и без.
«Мы сразу решили, что сделаем два варианта, сам проект прошел экспертизу, но объекты культурного наследия еще проходят историко-культурную экспертизу. И, когда документация была отдана в Управление по охране объектов культурного наследия Свердловской области, нам его завернули. Так как проектные работы нужно было закончить в срок, мы изъяли второй вариант с застекленными балконами — подписали нам без балконов», — рассказала она редакции TagilCity.ru.
При этом лоджии в эркере граничат с крышей, а попадание на них снега и несвоевременная очистка приведут к затоплению нижних квартир, отметила специалист. Жительница добавила, что комнаты в полукруглых выступах и так пришли в неприглядный вид — стены покрываются плесенью и осыпаются.
В итоге, с одной стороны, проект должен соответствовать Федеральному закону, с другой — жители дома столкнутся с рядом проблем из-за особенностей климата.
Свой вариант лазейки предложил один из присутствующих. Высота перекрытия углового балкона на первом этаже, по его словам, всего 72 см, что не соответствует ГОСТу, — норма 90 см.
«Этим тоже можно оперировать. Там же дети, кто за ними будет смотреть?» — сказал он.
Выслушав присутствующих, решение предложил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Администрация города и депутаты Гордумы, по его словам, напишут обращение в Управление по охране ОКН.
«Само собой, это дополнительное разрушение, неудобства, время другое — сейчас не 30-е годы прошлого века. Другой поток транспорта, разные условия жизни. Будем обращаться на основании заявки в управление по охране объектов культурного наследия. Искать пути решения», — резюмировал Владислав Пинаев.
Вторая проблема появилась во время затяжных дождей. Как только подрядчик демонтировал старое покрытие и приступил к ремонту, затопило квартиры на верхних этажах. Теперь «Стройкомплексу» придется возмещать ущерб.
«На данный момент работы идут по обустройству кровли. Она здесь очень сложная технически: пришлось разобрать полностью до перекрытия и оттуда уже восстанавливать, начиная с утепления, чердачные балки, верхний настил. Положили утеплитель, поменяли стропильную систему, сделали верхний настил», — поделился с редакцией TagilCity.ru руководитель проекта Георгий Полевщиков.
Несмотря на заминки, капремонт дома № 2 на улице Ильича движется по графику. По словам подрядчика, в настоящее время продолжается работы на крыше, а реконструкция фасада начнется на следующей неделе, после поставки материалов.
Однако озвученные во время совещания проблемы побудили главу города взять ход работ под личный контроль.
«Долго мы бились за то, чтобы дом попал в программу. Мы первые, кто делает капитальный ремонт в жилом объекте культурного наследия, в связи с этим возникают вопросы. Тем не менее работы ведем в графике. Надо искать пути решения, выходы из ситуации. Чаще буду бывать на проекте, чем планировал. Однозначно будем искать компромиссное решение, чтобы оно устроили всех. В целом подрядчик у нас надежный», — подытожил Владислав Пинаев.
Также в рамках совещания жители дома решили за свой счет установить мемориальную табличку в честь директора УВЗ, Героя соцтруда Ивана Окунева.
Напомним, здание на улице Ильича, 2 входит в «Комплекс домов по улице Ильича, построенных в духе советского конструктивизма». «Дом ИТР» или «директорский дом» стал первым из 11 ОКН жилого фонда, включенных в программу капремонтов. На восстановление крыши, фасада и подвала выделено почти 73 млн рублей. Финансирование осуществляется в рамках региональной госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы».