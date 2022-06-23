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Posted 23 июня 2022, 10:31

Published 23 июня 2022, 10:31

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Глава минприроды региона дал старт работам по очистке Черноисточинского пруда

23 июня 2022, 10:31
Сюжет
Касается каждого
Судно очистит водоем от донных отложений.

23 июня на Черноисточинский пруд спустили масштабное спецсудно, которое очистит водоем от донных отложений. Старт экооперации по спасению питьевого источника дал Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. 

На Черноисточинское водохранилище спустили судно по очистке от донных отложений. Крупногабаритный земснаряд обошелся в 70 млн рублей, а сама система фильтрации — в более чем 440 млн рублей.

Министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, который приехал на старт экооперации, проконтролировал запуск «корабля». Также ему выпала честь провести обряд «крещения» — разбить бутылку шампанского, изготовленного в месте сборки земснаряда, о борт судна.

Подготовка масштабных работ по очистке Черноисточинского водохранилища началась после утверждения губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым Комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, отметил министр. 

В 2016 году губернатор утвердил план по реабилитации данного водного объекта в силу того, что это водохранилище является источником водоснабжения Нижнего Тагила, было принято решение очистить его от донных отложений. Выделили бюджет в Федеральном агентстве водных ресурсов. Этот объект — самое основное, что позволит взять нам донные отложения и передать на специальную складированную площадку, — сказал глава минэкологии Алексей Кузнецов.

По словам самого главы региона, программа по спасению Черноисточинского водохранилища предотвратила экологическую катастрофу.

Свердловская область — один из наиболее развитых в промышленном отношении регионов России. Для нас вопросы сохранения экологического благополучия имеют особое значение, от их грамотного и эффективного решения зависит здоровье, благополучие и качество жизни уральцев, — говорил ранее Евгений Куйвашев.

Напомним, работы по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом ведутся в рамках нацпроекта «Экология» по направлению «Сохранение уникальных водных объектов». Проект на сумму порядка 440 рублей реализует местная компания МУП "Тагилдорстрой". Как проходил первый спуск земснаряда на воду и в чем его польза для Нижнего Тагила, читайте в следующем материале TagilCity.ru.

Земснаряд по очистке дна начнет работу на Черноисточинском водохранилище
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#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Питьевая вода#Черноисточинский пруд#Водохранилище#Алексей Кузнецов
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