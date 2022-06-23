Глава минприроды региона дал старт работам по очистке Черноисточинского пруда

Напомним, работы по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом ведутся в рамках нацпроекта «Экология» по направлению «Сохранение уникальных водных объектов». Проект на сумму порядка 440 рублей реализует местная компания МУП "Тагилдорстрой". Как проходил первый спуск земснаряда на воду и в чем его польза для Нижнего Тагила, читайте в следующем материале TagilCity.ru.