Глава минприроды региона дал старт работам по очистке Черноисточинского пруда

Posted 23 июня 2022, 10:31
Published 23 июня 2022, 10:31
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
23 июня на Черноисточинский пруд спустили масштабное спецсудно, которое очистит водоем от донных отложений. Старт экооперации по спасению питьевого источника дал Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
На Черноисточинское водохранилище спустили судно по очистке от донных отложений. Крупногабаритный земснаряд обошелся в 70 млн рублей, а сама система фильтрации — в более чем 440 млн рублей.
Министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, который приехал на старт экооперации, проконтролировал запуск «корабля». Также ему выпала честь провести обряд «крещения» — разбить бутылку шампанского, изготовленного в месте сборки земснаряда, о борт судна.
Подготовка масштабных работ по очистке Черноисточинского водохранилища началась после утверждения губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым Комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, отметил министр.
В 2016 году губернатор утвердил план по реабилитации данного водного объекта в силу того, что это водохранилище является источником водоснабжения Нижнего Тагила, было принято решение очистить его от донных отложений. Выделили бюджет в Федеральном агентстве водных ресурсов. Этот объект — самое основное, что позволит взять нам донные отложения и передать на специальную складированную площадку, — сказал глава минэкологии Алексей Кузнецов.
По словам самого главы региона, программа по спасению Черноисточинского водохранилища предотвратила экологическую катастрофу.
Свердловская область — один из наиболее развитых в промышленном отношении регионов России. Для нас вопросы сохранения экологического благополучия имеют особое значение, от их грамотного и эффективного решения зависит здоровье, благополучие и качество жизни уральцев, — говорил ранее Евгений Куйвашев.
Напомним, работы по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом ведутся в рамках нацпроекта «Экология» по направлению «Сохранение уникальных водных объектов». Проект на сумму порядка 440 рублей реализует местная компания МУП "Тагилдорстрой". Как проходил первый спуск земснаряда на воду и в чем его польза для Нижнего Тагила, читайте в следующем материале TagilCity.ru.