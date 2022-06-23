Названы причины взрыва на заправке в Талице

В Талице следователи СК выясняют обстоятельства пожара и взрыва на заправке. Предварительно известно, что инцидент произошел во время проведения работ по заполнению газом имеющегося на станции резервуара. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.