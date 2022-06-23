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Posted 23 июня 2022, 12:45

Published 23 июня 2022, 12:45

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Названы причины взрыва на заправке в Талице

Названы причины взрыва на заправке в Талице

23 июня 2022, 12:45
Фото: 1MI.
Стало известно, почему воспламенилась заправка в Талице, в результате чего пострадало два человека.

В Талице следователи СК выясняют обстоятельства пожара и взрыва на заправке. Предварительно известно, что инцидент произошел во время проведения работ по заполнению газом имеющегося на станции резервуара. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Напомним, ЧП произошло сегодня, 23 июня на автозаправке на ул. Песчаной. В пожаре пострадало два человека. Один находится в реанимации, а у второго травмы легкой степени тяжести. Оба получили ожоги. Возраст пострадавших неизвестен.

Следователи выясняют все обстоятельства ЧП и степень травм пострадавших. По окончании проверки они вынесут решение.

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