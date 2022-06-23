Названы причины взрыва на заправке в Талице

Posted 23 июня 2022, 12:45
Published 23 июня 2022, 12:45
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
В Талице следователи СК выясняют обстоятельства пожара и взрыва на заправке. Предварительно известно, что инцидент произошел во время проведения работ по заполнению газом имеющегося на станции резервуара. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.
Напомним, ЧП произошло сегодня, 23 июня на автозаправке на ул. Песчаной. В пожаре пострадало два человека. Один находится в реанимации, а у второго травмы легкой степени тяжести. Оба получили ожоги. Возраст пострадавших неизвестен.
Следователи выясняют все обстоятельства ЧП и степень травм пострадавших. По окончании проверки они вынесут решение.