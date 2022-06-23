Стали известны подробности инцидента с выстрелом в голову девочки под Алапаевском

Напомним, что проводится проверка по данному факту. Девочка пострадала, но осталась жива. Девочке 11 лет. После ЧП ее экстренно отвезли в госпиталь Алапаевска, она находилась в тяжелом состоянии. Спустя три часа ребенка с матерью на вертолете отправили в Екатеринбург на экстренную операцию.