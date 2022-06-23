Стали известны подробности инцидента с выстрелом в голову девочки под Алапаевском

Posted 23 июня 2022, 09:58
Published 23 июня 2022, 09:58
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Предварительно известно, что 22 июня вечером четыре тинейджера гуляли по селу Нижняя Синячиха. Вдруг они услышали выстрел, обернувшись, увидели, что их подруга лежит на асфальте с ранением в голову, сообщает региональная прокуратура.
На место приехал Алапаевский городской прокурор Сергей Песков.
Напомним, что проводится проверка по данному факту. Девочка пострадала, но осталась жива. Девочке 11 лет. После ЧП ее экстренно отвезли в госпиталь Алапаевска, она находилась в тяжелом состоянии. Спустя три часа ребенка с матерью на вертолете отправили в Екатеринбург на экстренную операцию.
Известно, что девочка из многодетной семьи: папа – водитель, а мама – пекарь.
В школе, где учится ребенок, сказали, что в настоящий момент решается вопрос об операции. Все надеются, что девочка выживет.