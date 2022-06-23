Свердловский фельдшер погиб при спасении тонущей

Posted 23 июня 2022, 12:39
Published 23 июня 2022, 12:39
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Свидетелем трагедии оказалась жена медика. По ее рассказу, она с мужем и родными отмечала на природе День медицинского работника. Когда все уже собирались разъезжаться, ее муж услышал из воды крик тонущей женщины и бросился на помощь.
Фельдшеру удалось вытолкнуть тонущую на сушу, однако сам он выплыть не сумел. Спасатели приехали на место ЧП, когда Александр Константинов уже утонул, сообщил портал «Новости Красноуфимска».
По данным МЧС на 22 июня, уже десять человек утонули в свердловских водоемах. Основной причиной этого является купание в необорудованных местах без учета техники безопасности.