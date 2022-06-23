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Posted 23 июня 2022, 12:46

Published 23 июня 2022, 12:46

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Тагильчанам запретят выгуливать собак у школ, больниц и детских площадок

23 июня 2022, 12:46

Правила выгула собак изменены в Нижнем Тагиле

Изменения по выгулу собак внесены в правила благоустройства Нижнего Тагила. Теперь под запрет попадают определенные территории, где нельзя находиться с животными.

Предложения по изменению правил благоустройства по выгулу собак в Нижнем Тагиле внесла администрация города, их рассмотрят депутаты гордумы.

Нельзя выгуливать животных на территории образовательных и медицинских учреждений, детских игровых и спортивных площадках, а также там, где установлен знак «Выгул собак запрещен» — рассказал замначальника горхозяйством администрации Нижнего Тагила Игорь Комаров.

Напомним, сквер за дворцом культуры «Юбилейный» раньше был излюбленным местом местных жителей для выгула животных. После реконструкции на территории появились запрещающие знаки, однако это совсем не смущает собаководов. Примечательно, что у администрации города, как таковых, нет мер административного воздействия на нарушителей.

Статья законодательства, регулирующая правила выгула, утратила свою силу. До отмены статьи закона нарушителей могли контролировать органы полиции и специалисты районных администраций. Для возобновления данной практики по привлечению к ответственности граждан, нарушающих правила выгула и содержания собак, департамент ветеринарии Свердловской области разрабатывает новое положение.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Городская дума#Выгул собак#Администрация Нижнего Тагила
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