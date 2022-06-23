Тагильчанам запретят выгуливать собак у школ, больниц и детских площадок

Напомним, сквер за дворцом культуры «Юбилейный» раньше был излюбленным местом местных жителей для выгула животных. После реконструкции на территории появились запрещающие знаки, однако это совсем не смущает собаководов. Примечательно, что у администрации города, как таковых, нет мер административного воздействия на нарушителей.