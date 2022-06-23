Тагильчанам запретят выгуливать собак у школ, больниц и детских площадок

Posted 23 июня 2022, 12:46
Published 23 июня 2022, 12:46
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
Предложения по изменению правил благоустройства по выгулу собак в Нижнем Тагиле внесла администрация города, их рассмотрят депутаты гордумы.
Нельзя выгуливать животных на территории образовательных и медицинских учреждений, детских игровых и спортивных площадках, а также там, где установлен знак «Выгул собак запрещен» — рассказал замначальника горхозяйством администрации Нижнего Тагила Игорь Комаров.
Напомним, сквер за дворцом культуры «Юбилейный» раньше был излюбленным местом местных жителей для выгула животных. После реконструкции на территории появились запрещающие знаки, однако это совсем не смущает собаководов. Примечательно, что у администрации города, как таковых, нет мер административного воздействия на нарушителей.
Статья законодательства, регулирующая правила выгула, утратила свою силу. До отмены статьи закона нарушителей могли контролировать органы полиции и специалисты районных администраций. Для возобновления данной практики по привлечению к ответственности граждан, нарушающих правила выгула и содержания собак, департамент ветеринарии Свердловской области разрабатывает новое положение.