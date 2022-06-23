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Posted 23 июня 2022, 14:59

Published 23 июня 2022, 14:59

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

В свердловском поселке бездомные собаки съели новорожденного теленка

В свердловском поселке бездомные собаки съели новорожденного теленка

23 июня 2022, 14:59
Фото: 1MI.
Стая диких псов сгрызла маленького теленка в поселке Третий Северный Североуральского городского округа.

Инцидент произошел 22 июня на улице Клубной. По словам свидетелей, находившаяся без присмотра корова отелилась на глазах сбежавшихся ребят. Там же собрались лишенные крова собаки. И они недалеко уволокли и съели одного из новорожденных телят, сообщает сообщество «Типичный Североуральск», основываясь на словах очевидцев.

А чуть менее двух недель назад бродячие собаки совершили нападение на фермерское хозяйство под Екатеринбургом. Голодные беспризорные животные загрызли семь овец. 

#Происшествия#Новости УрФО#Животные#Североуральск#Опасность#Собака#Корова#Пес
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