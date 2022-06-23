В свердловском поселке бездомные собаки съели новорожденного теленка

Инцидент произошел 22 июня на улице Клубной. По словам свидетелей, находившаяся без присмотра корова отелилась на глазах сбежавшихся ребят. Там же собрались лишенные крова собаки. И они недалеко уволокли и съели одного из новорожденных телят, сообщает сообщество «Типичный Североуральск», основываясь на словах очевидцев.