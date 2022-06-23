В свердловском поселке бездомные собаки съели новорожденного теленка

Posted 23 июня 2022, 14:59
Published 23 июня 2022, 14:59
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Инцидент произошел 22 июня на улице Клубной. По словам свидетелей, находившаяся без присмотра корова отелилась на глазах сбежавшихся ребят. Там же собрались лишенные крова собаки. И они недалеко уволокли и съели одного из новорожденных телят, сообщает сообщество «Типичный Североуральск», основываясь на словах очевидцев.
А чуть менее двух недель назад бродячие собаки совершили нападение на фермерское хозяйство под Екатеринбургом. Голодные беспризорные животные загрызли семь овец.