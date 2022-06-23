Земснаряд по очистке дна начнет работу на Черноисточинском водохранилище

Posted 23 июня 2022, 10:27
Published 23 июня 2022, 10:27
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
23 июня на Черноисточинский пруд спустили земснаряд — масштабное судно для очистки водоема от донных отложений. Когда начнется экооперация по спасению питьевого источника и в чем его польза для жителей Нижнего Тагила — в материале TagilCity.ru.
С конца июня начинается очистка Черноисточинского водохранилища от донных отложений, копившихся годами. Для этих целей сегодня, 23 июня, на воду опустили крупногабаритный земснаряд, который по заказу муниципалитета изготовил «Цимлянский судомеханический завод».
На мероприятии присутствовали министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинав, директор подрядной организации Игорь Васильев и депутаты Городской думы.
Перед погружением прошло традиционное «крещение» на удачу: министр региона, на чью долю выпала почетное действие, разбил бутылку шампанского о борт корабля. Географическое происхождения напитка, кстати, совпадает с местом сборки земснаряда.
После ритуала судно поэтапно погрузили на водоем. Сама махина стояла на бревнах, а погрузчик и экскаватор лишь подтолкнули ее к воде.
Ранее в проекте по реабилитации пруда была заложена аренда, а не закупка оборудования, однако более выгодным оказался второй вариант, поделился глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Таких земснарядов нет ни в Свердловской области, ни в Уральском Федеральном округе, и еще нужно посмотреть по России. Теперь мы за меньшие деньги имеем собственный земснаряд и начинаем очистку Черноисточинского водохранилища как основного питьевого источника города. А после реализации данного проекта готовы заявиться на другие. Земснаряд будет работать круглосуточно, у нас специально обученная бригада для этого. Это оборудование — достижение для города, новый шаг и новые возможности, — произнес градоначальник.
Испытание судна по очистке дна начнется со вторника, 28 июня, поделился директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. В ближайшее время пройдут пусконаладочные работы: специалисты подключат плавучие пульпопроводы, наладят систему позиционирования (отслеживания донных отложений).
Процесс очистки будет проходить следующим образом. Насадка-фреза разрыхлит пульпу, после чего насос втянет и перенесет ее в пульпопровод. Оттуда грязь с водой пройдет через фильтрационную станцию — в результате грязь останется на земле для просушки, а вода полностью очистится.
В результате двухэтапной очистки, по прогнозам специалистов, удастся избавить водоем от донных отложений объемом более 500 тысяч кубических метров.
Напомним, работы по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом ведутся в рамках нацпроекта «Экология» по направлению «Сохранение уникальных водных объектов». В Нижнем Тагиле реализацией проекта стоимостью более 440 млн занимается местная компания «Тагилдорстрой».