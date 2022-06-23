Земснаряд по очистке дна начнет работу на Черноисточинском водохранилище

Процесс очистки будет проходить следующим образом. Насадка-фреза разрыхлит пульпу, после чего насос втянет и перенесет ее в пульпопровод. Оттуда грязь с водой пройдет через фильтрационную станцию — в результате грязь останется на земле для просушки, а вода полностью очистится.