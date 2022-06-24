Депутаты ГГО задекларировали миллионы, а тагильчан ждет трезвый день молодежи

Posted 24 июня 2022, 14:00
Published 24 июня 2022, 14:00
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Глава ГГО Дмитрий Летников стал дважды миллионером. Именно столько шестизначных цифр он зарегистрировал в декларации за прошлый год. У Летникова есть 1/4 квартиры, а также совместно с супругой он владеет квартирой площадью 45 кв. метра. Транспортных средств у главы ГГО в собственности нет. СУпруга Летникова увеличила свой доход за год в пять раз. Подробнее про “богатства” главы ГГО читайте ниже.
А вот депутаты пригородной администрации через одного - миллионеры. Так 8 из 20 народных избранников в ГГО заработали за 2021 год более одного миллиона рублей. У кого из депутатов есть Mitsubishi Outlander и грузовой КАМАЗ, Ford Focus и два ВАЗа с мотоциклом ИЖ, а кто заработал меньше 300 тысяч рублей за 2021 год читайте на TagilCity.ru.
Сквозной проезд во дворах планируется сделать доступным. Самовольное перекрытие внутриквартальных проездов бетонными блоками, плитами, столбиками и заборами запрещено в Нижнем Тагиле в связи с обновлением правил благоустройства. Кого будут привлекать к ответственности за несоблюдение данных норм, читайте ниже.
Руководство Нижнего Тагила готовит комплекс мер, который позволит безопасно отметить День молодежи 25 июня. Одна из важнейших - ограничение торговли горячительными напитками. Во избежание нежелательных инцидентов в ходе массовых гуляний принято решение о временном ограничении реализации спиртного - в центре и на Вагонке. Где именно будет действовать “сухой закон”, читайте по ссылке ниже.
Строительство кремниевого завода планируется на территории «Титановой долины» в Верхней Салде. В ближайшее времени в городе пройдут общественные слушания, на которых представители компании «Силарус» обсудят с горожанами проект будущего производства.
При попытках заказать в Екатеринбурге автомобиль через «Яндекс.Такси» и другие популярные агрегаторы программа моментально перестает функционировать. Не работают не только клиентские сервисы, но и предназначенные для самих таксистов.
В Красноуральске будут судить мать погибшей двухлетней девочки по статье «причинение смерти по неосторожности». Малышка скончалась от прикосновения к оголенному проводу. Мать о неисправной проводке в квартире знала, но ничего для устранения опасности не предпринимала.