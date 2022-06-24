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Posted 24 июня 2022, 14:00

Published 24 июня 2022, 14:00

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Депутаты ГГО задекларировали миллионы, а тагильчан ждет трезвый день молодежи

Депутаты ГГО задекларировали миллионы, а тагильчан ждет трезвый день молодежи

24 июня 2022, 14:00
Фото: 1MI.

Депутаты ГГО задекларировали миллионы, а тагильчан ждет трезвый день молодежи

Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Во дворах Нижнего Тагила запретят перекрывать проезд, в Верхней Салде пройдут слушания по новому заводу, а Яндекс-такси перестал функционировать в Екатеринбурге - рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за пятницу, 24 июня.

Глава ГГО Дмитрий Летников стал дважды миллионером. Именно столько шестизначных цифр он зарегистрировал в декларации за прошлый год. У Летникова есть  1/4 квартиры, а также совместно с супругой он владеет квартирой площадью 45 кв. метра. Транспортных средств у главы ГГО в собственности нет. СУпруга Летникова увеличила свой доход за год в пять раз. Подробнее про “богатства” главы ГГО читайте ниже.

 

А вот депутаты пригородной администрации через одного - миллионеры. Так 8 из 20 народных избранников в ГГО заработали за 2021 год более одного миллиона рублей. У кого из депутатов есть Mitsubishi Outlander и грузовой КАМАЗ, Ford Focus и два ВАЗа с мотоциклом ИЖ, а кто заработал меньше 300 тысяч рублей за 2021 год читайте на TagilCity.ru.

Сквозной проезд во дворах планируется сделать доступным. Самовольное перекрытие внутриквартальных проездов бетонными блоками, плитами, столбиками и заборами запрещено в Нижнем Тагиле в связи с обновлением правил благоустройства. Кого будут привлекать к ответственности за несоблюдение данных норм, читайте ниже.

Руководство Нижнего Тагила готовит комплекс мер, который позволит безопасно отметить День молодежи 25 июня. Одна из важнейших - ограничение торговли горячительными напитками. Во избежание нежелательных инцидентов в ходе массовых гуляний принято решение о временном ограничении реализации спиртного - в центре и на Вагонке. Где именно будет действовать “сухой закон”, читайте по ссылке ниже.

Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Тагиле из-за празднования Дня молодежи
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Строительство кремниевого завода планируется на территории «Титановой долины» в Верхней Салде. В ближайшее времени в городе пройдут общественные слушания, на которых представители компании «Силарус» обсудят с горожанами проект будущего производства. 

Общественные обсуждения проекта кремниевого завода пройдут в Верхней Салде
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При попытках заказать в Екатеринбурге автомобиль через «Яндекс.Такси» и другие популярные агрегаторы программа моментально перестает функционировать. Не работают не только клиентские сервисы, но и предназначенные для самих таксистов. 

В Красноуральске будут судить мать погибшей двухлетней девочки по статье «причинение смерти по неосторожности». Малышка скончалась от прикосновения к оголенному проводу. Мать о неисправной проводке в квартире знала, но ничего для устранения опасности не предпринимала.

Дотронулась до оголенного провода и скончалась 2-летняя девочка из Красноуральска
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