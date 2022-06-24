Депутаты ГГО задекларировали миллионы, а тагильчан ждет трезвый день молодежи

А вот депутаты пригородной администрации через одного - миллионеры. Так 8 из 20 народных избранников в ГГО заработали за 2021 год более одного миллиона рублей. У кого из депутатов есть Mitsubishi Outlander и грузовой КАМАЗ, Ford Focus и два ВАЗа с мотоциклом ИЖ, а кто заработал меньше 300 тысяч рублей за 2021 год читайте на TagilCity.ru.