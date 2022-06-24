Оренбургские военные погибли в крушении самолета под Рязанью

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 дислоцировался в Оренбурге. Оттуда он отправился с миссией в Белгород. На обратном пути самолет останавливался на базе под Рязанью, чтобы совершить дозаправку. После очередного набора высоты воспламенилась одна из турбин самолета, что привело к «жесткой посадке».