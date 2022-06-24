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Posted 24 июня 2022, 13:50

Published 24 июня 2022, 13:50

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Оренбургские военные погибли в крушении самолета под Рязанью

Оренбургские военные погибли в крушении самолета под Рязанью

24 июня 2022, 13:50
Фото: 1MI.
При падении самолета Ил-76 в окрестностях Рязани погибли оренбургские военнослужащие.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 дислоцировался в Оренбурге. Оттуда он отправился с миссией в Белгород. На обратном пути самолет останавливался на базе под Рязанью, чтобы совершить дозаправку. После очередного набора высоты воспламенилась одна из турбин самолета, что привело к «жесткой посадке». 

Транспортник рухнул вблизи с жилым массивом на Михайловском шоссе. К трагедии привела неисправность. Шесть человек пострадали, еще трое погибли, сообщает 56orb.ru. 

А в Каменске-Уральске на этой неделе военные объяснили круживший над городом самолет. Это был транспортник Ан-26, совершавший перелет по графику с установленным приземлением. 

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#Происшествия#Новости УрФО#Аэродром#Армия#Самолет#Крушение#Жертвы#Неисправность#Посадка#Перелет
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