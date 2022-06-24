Оренбургские военные погибли в крушении самолета под Рязанью

Posted 24 июня 2022, 13:50
Published 24 июня 2022, 13:50
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 дислоцировался в Оренбурге. Оттуда он отправился с миссией в Белгород. На обратном пути самолет останавливался на базе под Рязанью, чтобы совершить дозаправку. После очередного набора высоты воспламенилась одна из турбин самолета, что привело к «жесткой посадке».
Транспортник рухнул вблизи с жилым массивом на Михайловском шоссе. К трагедии привела неисправность. Шесть человек пострадали, еще трое погибли, сообщает 56orb.ru.
А в Каменске-Уральске на этой неделе военные объяснили круживший над городом самолет. Это был транспортник Ан-26, совершавший перелет по графику с установленным приземлением.