tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июня 2022, 09:46

Published 24 июня 2022, 09:46

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Тагиле из-за празднования Дня молодежи

Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Тагиле из-за празднования Дня молодежи

24 июня 2022, 09:46
Фото: 1MI.
Руководство Нижнего Тагила готовит комплекс мер, который позволит безопасно отметить День молодежи 25 июня. Одна из важнейших - ограничение торговли горячительными напитками.

Во избежание нежелательных инцидентов в ходе массовых гуляний принято решение о временном ограничении реализации спиртного 24 июня с 15:00 до 20:00

  • по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский.


Аналогичная мера будет действовать 25 июня с 15:00 до 22:00 во многих предполагаемых местах отдыха горожан. Алкоголь в это время не продадут:

  • по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
  • по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская;
  • по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Огаркова;
  • по улице Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Карла Маркса;
  • по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;
  • по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

Ранее стала известна обширная культурная программа праздника, включающая веселые старты, конкурсы, викторины и танцы. А наиболее ожидаемое праздничное событие - выступление для тагильчан рок-музыканта Вадима Самойлова, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. 

Материалы по теме
В День молодежи в Екатеринбурге выступят «Градусы»
#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Праздник#Безопасность#Администрация#Алкоголь#Концерт#Запрет#Молодежь#День молодежи#Гуляния
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика