Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Тагиле из-за празднования Дня молодежи

Posted 24 июня 2022, 09:46
Published 24 июня 2022, 09:46
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Во избежание нежелательных инцидентов в ходе массовых гуляний принято решение о временном ограничении реализации спиртного 24 июня с 15:00 до 20:00
Аналогичная мера будет действовать 25 июня с 15:00 до 22:00 во многих предполагаемых местах отдыха горожан. Алкоголь в это время не продадут:
Ранее стала известна обширная культурная программа праздника, включающая веселые старты, конкурсы, викторины и танцы. А наиболее ожидаемое праздничное событие - выступление для тагильчан рок-музыканта Вадима Самойлова, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.