Дочь лидера «Мужского пути» найдена живой в Свердловской области

Прошлым летом Брезгин забрал дочь у бывшей жены, оградив ее от общения с матерью. Мужчину задержали 3 июня во время визита к врачу. Его обвинили в истязаниях и даже убийстве дочери, несмотря на предоставляемые им доказательства того, что она жива и здорова. В то же время, бывшая жена подозреваемого, по словам свидетелей, проявляла агрессивное поведение, сообщал E1.