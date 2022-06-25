Дочь лидера «Мужского пути» найдена живой в Свердловской области

Posted 25 июня 2022, 11:18
Published 25 июня 2022, 11:18
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Прошлым летом Брезгин забрал дочь у бывшей жены, оградив ее от общения с матерью. Мужчину задержали 3 июня во время визита к врачу. Его обвинили в истязаниях и даже убийстве дочери, несмотря на предоставляемые им доказательства того, что она жива и здорова. В то же время, бывшая жена подозреваемого, по словам свидетелей, проявляла агрессивное поведение, сообщал E1.
Вечером 24 июня следователям удалось установить, где находится дочь Брезгина. Все это время она была обеспечена уходом. Тем не менее, правоохранители проверяют, не совершалось ли в отношении ребенка каких бы то ни было незаконных деяний, сказали в СКР по Свердловской области.
Сообщение о реабилитации. Решением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 07.08.2023 г. признано право Брезгина Андрея Тимофеевича на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ.