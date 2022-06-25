Екатеринбургский медик прогнозирует новую волну пандемии с середины июля

В своих прогнозах Соловьев основывается на информации из-за рубежа. Там с момента выявления первых зараженных до резкого ухудшения эпидемиологической обстановки проходило не более двух месяцев. В России, по его словам, сначала ожидается распространение штамма в Москве и Санкт-Петербурге, откуда инфекция перекинется в регионы.