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Posted 25 июня 2022, 10:06

Published 25 июня 2022, 10:06

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Екатеринбургский медик прогнозирует новую волну пандемии с середины июля

Екатеринбургский медик прогнозирует новую волну пандемии с середины июля

25 июня 2022, 10:06
Фото: 1MI.
Специалист лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев видит риск новых волн распространения коронавируса в России в скором будущем.

По оценке специалиста, существует опасение, что пандемия штамма омикрон вновь поразит страну, включая Свердловскую область, со второй половины лета. По имеющимся данным, данный патоген заразнее и опаснее предыдущих. 

В своих прогнозах Соловьев основывается на информации из-за рубежа. Там с момента выявления первых зараженных до резкого ухудшения эпидемиологической обстановки проходило не более двух месяцев. В России, по его словам, сначала ожидается распространение штамма в Москве и Санкт-Петербурге, откуда инфекция перекинется в регионы. 

Врач напоминает, что существенно сократить риски заболевания можно, выполняя элементарные меры предосторожности: чаще мыть руки, носить маски, вакцинироваться, передает Е1 слова медика. 

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