Екатеринбургский медик прогнозирует новую волну пандемии с середины июля

Posted 25 июня 2022, 10:06
Published 25 июня 2022, 10:06
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
По оценке специалиста, существует опасение, что пандемия штамма омикрон вновь поразит страну, включая Свердловскую область, со второй половины лета. По имеющимся данным, данный патоген заразнее и опаснее предыдущих.
В своих прогнозах Соловьев основывается на информации из-за рубежа. Там с момента выявления первых зараженных до резкого ухудшения эпидемиологической обстановки проходило не более двух месяцев. В России, по его словам, сначала ожидается распространение штамма в Москве и Санкт-Петербурге, откуда инфекция перекинется в регионы.
Врач напоминает, что существенно сократить риски заболевания можно, выполняя элементарные меры предосторожности: чаще мыть руки, носить маски, вакцинироваться, передает Е1 слова медика.