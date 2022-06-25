Губернатор Куйвашев отпраздновал Сабантуй в Екатеринбурге

Posted 25 июня 2022, 14:17
Published 25 июня 2022, 14:17
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Евгений Куйвашев 25 июня прибыл на торжество в Преображенский парк уральской столицы. Кроме губернатора почетными гостями этнокультурного фестиваля стали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель местной гордумы Игорь Володин, государственные деятели из Республик Татарстан и Башкортостан.
Впервые ежегодный праздник устроили в Академическом районе Екатеринбурга. Расположенный в нем и ставший центром торжеств Преображенский парк подвергнут масштабной реконструкции и два года подряд первенствовал в общероссийском проекте по формированию комфортной среды.
В ходе Сабантуя там развернули павильоны-этнодеревни, проводили ярмарки, мастер-классы по ремеслам и показательные выступления национальных исполнителей. Кроме того, силачи соревновались в тюркской поясной борьбе кореш. А наиболее зрелищными оказались конно-спортивные соревнования, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Сабантуй давно перешагнул национальные границы. Праздник плуга воспевает труд земледельцев, прославляет силу, ловкость, здоровый образ жизни, раскрывает богатую и самобытную культуру народов Урала, - заявил Евгений Куйвашев.