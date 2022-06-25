Губернатор Куйвашев отпраздновал Сабантуй в Екатеринбурге

Впервые ежегодный праздник устроили в Академическом районе Екатеринбурга. Расположенный в нем и ставший центром торжеств Преображенский парк подвергнут масштабной реконструкции и два года подряд первенствовал в общероссийском проекте по формированию комфортной среды.