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Posted 25 июня 2022, 14:17

Published 25 июня 2022, 14:17

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Губернатор Куйвашев отпраздновал Сабантуй в Екатеринбурге

25 июня 2022, 14:17
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев с жителями и гостями уральской столицы отметил традиционный праздник татар и башкир Сабантуй.

Евгений Куйвашев 25 июня прибыл на торжество в Преображенский парк уральской столицы. Кроме губернатора почетными гостями этнокультурного фестиваля стали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель местной гордумы Игорь Володин, государственные деятели из Республик Татарстан и Башкортостан. 

Впервые ежегодный праздник устроили в Академическом районе Екатеринбурга. Расположенный в нем и ставший центром торжеств Преображенский парк подвергнут масштабной реконструкции и два года подряд первенствовал в общероссийском проекте по формированию комфортной среды. 

 

В ходе Сабантуя там развернули павильоны-этнодеревни, проводили ярмарки, мастер-классы по ремеслам и показательные выступления национальных исполнителей. Кроме того, силачи соревновались в тюркской поясной борьбе кореш. А наиболее зрелищными оказались конно-спортивные соревнования, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

Сабантуй давно перешагнул национальные границы. Праздник плуга воспевает труд земледельцев, прославляет силу, ловкость, здоровый образ жизни, раскрывает богатую и самобытную культуру народов Урала, - заявил Евгений Куйвашев. 
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