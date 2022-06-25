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Posted 25 июня 2022, 10:40

Published 25 июня 2022, 10:40

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Молодой велосипедист исчез в уральской деревне

Молодой велосипедист исчез в уральской деревне

25 июня 2022, 10:40
Фото: 1MI.
Молодой человек Рифат Мунябинов 19 июня на велосипеде уехал из дома в деревне Урмикеево Нижнесергинского района Свердловской области и так и не вернулся назад.

Полное имя пропавшего парня - Рифат Рашидович Мунябинов. Ему 27 лет. Последний раз на связь с родными он выходил почти неделю назад, после связь с ним пропала. О замышлении какого-либо побега мужчина не говорил. Он уехал из дома на велосипеде черно-желтого цвета и так и не возвратился. 

Рост парня - 168 см, комплекция худая, брюнет, глаза темно-карие, есть небольшие усы. На момент исчезновения Рифат был одет в серую кофту, майку, синие джинсы и черные кроссовки.  

Всем, кому известна любая информация о судьбе пропавшего, необходимо обращаться по номерам 112, 88007005452 («ЛизаАлерт») либо 89000440220 («Прорыв»). 

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