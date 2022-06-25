Молодой велосипедист исчез в уральской деревне

Полное имя пропавшего парня - Рифат Рашидович Мунябинов. Ему 27 лет. Последний раз на связь с родными он выходил почти неделю назад, после связь с ним пропала. О замышлении какого-либо побега мужчина не говорил. Он уехал из дома на велосипеде черно-желтого цвета и так и не возвратился.