Водитель иномарки погибла при столкновении с грузовиком в Свердловской области

Posted 25 июня 2022, 08:26
Published 25 июня 2022, 08:26
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Смертельное ДТП произошло 25 июня рано утром на трассе, проложенной в обход поселка Арти. По имеющимся данным, ехавшая на море женщина из Ревды за рулем японского кроссовера при движении по нерегулируемому перекрестку не уступила дорогу грузовому автомобилю с наполненным зерном фургоном-полуприцепом. Тем самым, она спровоцировала столкновение, в результате которого умерла на месте, полагают в областном ГИБДД.
За почти 20 лет водительского стажа погибшая ни разу не привлекалась к административной ответственности. В момент аварии она была пристегнута ремнем безопасности. Водитель грузовика в момент аварии был трезв. Судмедэкспертиза выяснит, не села ли за руль пьяной водитель Mazda
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Затруднений для движения по трассе, где произошло ДТП, не имеется, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.