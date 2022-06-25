Водитель иномарки погибла при столкновении с грузовиком в Свердловской области

Смертельное ДТП произошло 25 июня рано утром на трассе, проложенной в обход поселка Арти. По имеющимся данным, ехавшая на море женщина из Ревды за рулем японского кроссовера при движении по нерегулируемому перекрестку не уступила дорогу грузовому автомобилю с наполненным зерном фургоном-полуприцепом. Тем самым, она спровоцировала столкновение, в результате которого умерла на месте, полагают в областном ГИБДД.