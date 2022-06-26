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Posted 26 июня 2022, 07:09

Published 26 июня 2022, 07:09

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Огласившего факты насилия над детьми в детдоме Каменска-Уральского отстранили

Огласившего факты насилия над детьми в детдоме Каменска-Уральского отстранили

26 июня 2022, 07:09
Фото: 1MI.
Работник детского дома в Каменске-Уральском, обнародовавший факты издевательского отношения к воспитанникам в учреждении, находится под угрозой увольнения.

По словам сотрудника, публично распространившего сведения о недопустимом отношении к детям в данном дошкольном образовательном учреждении, руководство детского сада оказывает психологическое давление на него с целью увольнения. В то же время, воспитателя, подозреваемого в издевательствах, временно отстранили от функциональной работы, сообщает ЕАН. 

Прокуратура начала проверку в данном социально-реабилитационном центре. 

Напомним, ранее работник коррекционного детского дома в Каменске-Уральском подал обращение в юридическую контору, представителям которой изложил многочисленные факты грубогого отношения к малышам и подросткам. В соответствии с его словами, детей заставляют голодать, не выпускают на улицу, изолируют и даже безосновательно принудительно отправляют в психиатрическую больницу. 

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#Общество#Каменск-Уральский#Прокуратура#Насилие#Детский дом#Интернат#Издевательства#Детдом#Обвинение#Реабилитация
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