Огласившего факты насилия над детьми в детдоме Каменска-Уральского отстранили

Напомним, ранее работник коррекционного детского дома в Каменске-Уральском подал обращение в юридическую контору, представителям которой изложил многочисленные факты грубогого отношения к малышам и подросткам. В соответствии с его словами, детей заставляют голодать, не выпускают на улицу, изолируют и даже безосновательно принудительно отправляют в психиатрическую больницу.