Огласившего факты насилия над детьми в детдоме Каменска-Уральского отстранили

Posted 26 июня 2022, 07:09
Published 26 июня 2022, 07:09
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
По словам сотрудника, публично распространившего сведения о недопустимом отношении к детям в данном дошкольном образовательном учреждении, руководство детского сада оказывает психологическое давление на него с целью увольнения. В то же время, воспитателя, подозреваемого в издевательствах, временно отстранили от функциональной работы, сообщает ЕАН.
Прокуратура начала проверку в данном социально-реабилитационном центре.
Напомним, ранее работник коррекционного детского дома в Каменске-Уральском подал обращение в юридическую контору, представителям которой изложил многочисленные факты грубогого отношения к малышам и подросткам. В соответствии с его словами, детей заставляют голодать, не выпускают на улицу, изолируют и даже безосновательно принудительно отправляют в психиатрическую больницу.