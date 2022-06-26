Свердловчанин обвинен в дискредитации армии с помощью купюр

Нарушителю грозит административный штраф величиной до 50 тысяч рублей. Административный протокол в отношении хулигана составлял начотдела угрозыска. По словам задержанного, его вычислили по наводке работников банка, обративших внимание на подозрительные банкноты, сообщает 66.RU.