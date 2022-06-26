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Posted 26 июня 2022, 06:47

Published 26 июня 2022, 06:47

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Свердловчанин обвинен в дискредитации армии с помощью купюр

Свердловчанин обвинен в дискредитации армии с помощью купюр

26 июня 2022, 06:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
Житель города Ревда Свердловской области обвиняется в помещении в банкомат купюр со слоганами, направленными на дискредитацию ВС РФ.

Нарушителю грозит административный штраф величиной до 50 тысяч рублей. Административный протокол в отношении хулигана составлял начотдела угрозыска. По словам задержанного, его вычислили по наводке работников банка, обративших внимание на подозрительные банкноты, сообщает 66.RU. 

По информации на 21 июня, суды одного только Екатеринбурга выписали штрафы уже 39 лицам, причастным к дискредитации армии России. Штрафы, которые обязаны заплатить нарушители закона, суммарно превысили полтора миллиона рублей. 

#Происшествия#Новости УрФО#Операция на Украине#Полиция#Купюра#Банк#Штраф#Армия#Банкомат#Вооруженные силы#Дискредитация
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