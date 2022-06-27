Избитую и изнасилованную девочку из Каменска-Уральского вернут пьющей матери

Posted 27 июня 2022, 11:08
Published 27 июня 2022, 11:08
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Известно, что мать ребенка выпивает и стоит на учете у органов опеки. По словам соседей женщины, после происшествия она не перестала употреблять спиртное и ведет прежний образ жизни, пишет «АиФ-Урал».
Напомним, в начале июня в соцсетях распространилось видео, на котором девочки избивают свою сверстницу и все это снимают на видео. Позже стало известно, что малолетние злоумышленницы еще и отвели свою жертву в дом к пенсионеру-педофилу, где он ее изнасиловал.
После произошедшего насильника задержали, некоторых девочек, участвующих в избиении, отправили в коррекционный центр, а пострадавшего ребенка – в реабилитационный центр. К настоящему моменту ее пребывание там завершено.
Также, по данным вышеуказанного издания, органы опеки оперативно устроили в реабилитационный центр на работу кухаркой маму пострадавшей.
Здесь ее закодировали от алкоголя, помогли ей оформить все денежные выплаты, полагающиеся на детей.