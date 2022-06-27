Избитую и изнасилованную девочку из Каменска-Уральского вернут пьющей матери

Напомним, в начале июня в соцсетях распространилось видео, на котором девочки избивают свою сверстницу и все это снимают на видео. Позже стало известно, что малолетние злоумышленницы еще и отвели свою жертву в дом к пенсионеру-педофилу, где он ее изнасиловал.