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Posted 27 июня 2022, 12:30

Published 27 июня 2022, 12:30

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Кондуктора из Тагила привлекли к ответственности за высаженного из салона ребенка

Кондуктора из Тагила привлекли к ответственности за высаженного из салона ребенка

27 июня 2022, 12:30
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле прокуратура поделилась результатами проверки «Тагильского трамвая» после истории с 12-летним мальчиком, которого из-за того, что у него не хватало 2 рубля на проезд, едва не высадила кондуктор.

ЧП произошло 3 апреля. По словам самого 12-летнего мальчика, в тот момент, когда кондуктор попросил его выйти, за него заступились другие пассажиры. Они дали ему два рубля. После этого мальчик и его 15-летняя приятельница доехали туда, куда им было нужно. Хотя двумя днями ранее ребенок сообщал, что его все же высадили.

В ходе проверки выяснилось, что «Тагильский трамвай» ненадлежащим образом исполняет свои функции.  Однако в ведомстве заявили, что кондуктор не пытался высадить ребенка из салона, как тот сам заявлял 3 числа. Также подтвердилась информация, что одна из пассажирок действительно дала ребенку два рубля, благодаря чему он оплатил проезд и не был высажен.

В отношении директора учреждения Игоря Темнова внесли представление о привлечении кондуктора к дисциплинарной ответственности. Тот объявил провинившемуся сотруднику выговор. 

 

#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Деньги#Проезд#Кондуктор
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