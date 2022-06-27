Кондуктора из Тагила привлекли к ответственности за высаженного из салона ребенка

ЧП произошло 3 апреля. По словам самого 12-летнего мальчика, в тот момент, когда кондуктор попросил его выйти, за него заступились другие пассажиры. Они дали ему два рубля. После этого мальчик и его 15-летняя приятельница доехали туда, куда им было нужно. Хотя двумя днями ранее ребенок сообщал, что его все же высадили.