Кондуктора из Тагила привлекли к ответственности за высаженного из салона ребенка

Posted 27 июня 2022, 12:30
Published 27 июня 2022, 12:30
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
ЧП произошло 3 апреля. По словам самого 12-летнего мальчика, в тот момент, когда кондуктор попросил его выйти, за него заступились другие пассажиры. Они дали ему два рубля. После этого мальчик и его 15-летняя приятельница доехали туда, куда им было нужно. Хотя двумя днями ранее ребенок сообщал, что его все же высадили.
В ходе проверки выяснилось, что «Тагильский трамвай» ненадлежащим образом исполняет свои функции. Однако в ведомстве заявили, что кондуктор не пытался высадить ребенка из салона, как тот сам заявлял 3 числа. Также подтвердилась информация, что одна из пассажирок действительно дала ребенку два рубля, благодаря чему он оплатил проезд и не был высажен.
В отношении директора учреждения Игоря Темнова внесли представление о привлечении кондуктора к дисциплинарной ответственности. Тот объявил провинившемуся сотруднику выговор.