Нижний Тагил оказался в антирейтинге зарплат специалистов высокооплачиваемых отраслей

Также, согласно данному исследованию, самые высокие зарплаты в больших городах России получают специалисты из финансовой сферы, IT-технологий, на госслужбе и в страховых фирмах. Больше всего специалисты прибыльных отраслей зарабатывают в Москве (программисты и люди из финансовой сферы), Мурманске (рыбаки), а также Магадане и Петропавловске-Камчатском.