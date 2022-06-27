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Posted 27 июня 2022, 06:59

Published 27 июня 2022, 06:59

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Нижний Тагил оказался в антирейтинге зарплат специалистов высокооплачиваемых отраслей

Нижний Тагил оказался в антирейтинге зарплат специалистов высокооплачиваемых отраслей

27 июня 2022, 06:59
Фото: 1MI.
Согласно рейтингу, ведущие специалисты из Нижнего Тагила зарабатывают менее 55 тысяч рублей.

Согласно исследованию «РИА Новостей», в 16 городах России в высокооплачиваемых отраслях специалисты, в основном, не могут зарабатывать более 50 тысяч рублей в месяц, а еще в 11 городах получают менее 55 тысяч рублей ежемесячно. Последние места рейтинга занимают города Элиста, Нижний Тагил, Саранск, Йошкар-Ола и Стерлитамак.

Также, согласно данному исследованию, самые высокие зарплаты в больших городах России получают специалисты из финансовой сферы, IT-технологий, на госслужбе и в страховых фирмах. Больше всего специалисты прибыльных отраслей зарабатывают в Москве (программисты и люди из финансовой сферы), Мурманске (рыбаки), а также Магадане и Петропавловске-Камчатском.

Наибольшие зарплаты в самых престижных по заработку сферах также получают работники из городов Анадырь, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и Красногорск. 

#Экономика#Нижний Тагил#Работа#Деньги#Зарплата#Специалисты#Зарплаты#Средняя зарплата
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