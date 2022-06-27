Пропавший грибник-пенсионер погиб в Свердловской области

По имеющимся данным, мужчина заплутал, плохо себя почувствовал и скончался. В ходе судмедэкспертизы будет выявлена подлинная причина смерти грибника. Однако никаких оснований видеть в произошедшем криминальный след нет, сообщает «АиФ-Урал».