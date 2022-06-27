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Posted 27 июня 2022, 17:01

Published 27 июня 2022, 17:01

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Пропавший грибник-пенсионер погиб в Свердловской области

Пропавший грибник-пенсионер погиб в Свердловской области

27 июня 2022, 17:01
Фото: 1MI.
Грибник в лесу под селом Аятское Невьянского городского округа Свердловской области набрел на тело пропавшего без вести 18 июня пожилого мужчины.

Почти десять дней спасатели и добровольцы разыскивали потерявшегося 74-летнего местного жителя. Мужчина на велосипеде уехал собирать грибы. Поиски оставались безрезультатными. И лишь другой грибник ненароком увидел мертвого мужчину. 

По имеющимся данным, мужчина заплутал, плохо себя почувствовал и скончался. В ходе судмедэкспертизы будет выявлена подлинная причина смерти грибника. Однако никаких оснований видеть в произошедшем криминальный след нет, сообщает «АиФ-Урал». 

А вот в мае в Каменске-Уральском удалось найти живой молодую девушку, покинувшую дом и решившую прятаться по причине накопившихся конфликтов. 

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