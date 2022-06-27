Пропавший грибник-пенсионер погиб в Свердловской области

Posted 27 июня 2022, 17:01
Published 27 июня 2022, 17:01
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
Почти десять дней спасатели и добровольцы разыскивали потерявшегося 74-летнего местного жителя. Мужчина на велосипеде уехал собирать грибы. Поиски оставались безрезультатными. И лишь другой грибник ненароком увидел мертвого мужчину.
По имеющимся данным, мужчина заплутал, плохо себя почувствовал и скончался. В ходе судмедэкспертизы будет выявлена подлинная причина смерти грибника. Однако никаких оснований видеть в произошедшем криминальный след нет, сообщает «АиФ-Урал».
А вот в мае в Каменске-Уральском удалось найти живой молодую девушку, покинувшую дом и решившую прятаться по причине накопившихся конфликтов.