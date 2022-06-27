Трех врачей медчасти «Уралвагонзавода» судили за взятки за полтора года в Тагиле

Двух работников медчасти УВЗ уже осудили — были вынесены обвинительные приговоры. Каждый из медицинских работников заплатил штраф в 20 и 5 тысяч рублей соответственно. Третьего врача наказать не смогли из-за того, что сам факт взятки произошел достаточно давно.