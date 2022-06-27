Трех врачей медчасти «Уралвагонзавода» судили за взятки за полтора года в Тагиле

Posted 27 июня 2022, 05:32
Published 27 июня 2022, 05:32
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
Три врача медицинской части в 2021 и 2022 годах предстали перед судом по обвинению в уголовном преступлении. Правоохранители Нижнего Тагила ловят недобросовестных медицинских работников, которые, помимо своей основной зарплаты, получают деньги и от пациентов. В подобных случаях последние покупают у лекарей листы временной нетрудоспособности.
— В период с 2019 по настоящее время в суд поступило… 3 уголовных дела — в отношении работников медицинской части АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского (2 уголовных дела поступили в 2021 году и 1 — в 2022 году), — сообщили TagilCity.ru в Дзержинском райсуде.
Двух работников медчасти УВЗ уже осудили — были вынесены обвинительные приговоры. Каждый из медицинских работников заплатил штраф в 20 и 5 тысяч рублей соответственно. Третьего врача наказать не смогли из-за того, что сам факт взятки произошел достаточно давно.
По третьему уголовному делу, поступившему в суд в 2022 году, судом вынесено постановление о прекращении производства в связи с истечением срока привлечения лица к уголовной ответственности, поделились с редакцией в Дзержинском суде Нижнего Тагила.
Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) подразумевает «получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».