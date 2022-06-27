Велосипедист впал в кому во время велогонки в Екатеринбурге

Posted 27 июня 2022, 10:28
Published 27 июня 2022, 10:28
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
14 мая в Екатеринбурге проходили соревнования за Кубок СпортЭК, в котором ежегодно принимают участие около 200 человек. В этом году до финиша не доехал 47-летний Андрей Мазурин из города Полевского — во время велокросса он врезался в дерево и тут же впал в кому.
Мой муж участвовал в соревнованиях на велосипеде по лесной трассе ХСО. На скоростном спуске при повороте что-то пошло не так: он улетел через руль и врезался в дерево, — поделилась с редакцией TagilCity.ru жена Андрея.
Врачи, по словам женщины, диагностировали у спортсмена перелом ребер, шейного позвонка, лопатки, а также сильный ушиб легких. Помимо этого, он получил диффузно аксональное повреждение головного мозга.
В коме Андрей Мазурин провел 25 дней, все это время его жизнь поддерживали аппаратом искусственной вентиляции легких. После того, как мужчина смог самостоятельно дышать и реагировать на раздражители, начался этап интенсивной реабилитации, поделилась жена пострадавшего:
Можно сказать, что он у меня на руках приходил в сознание. С трудом, потихоньку начали глотать, кушать, говорить, двигаться. Я радовалась каждому шажку, как ребенок — хвалила его, подбадривала. Жив! Рядом! А на ноги поставлю, я уверена.
Лесная трасса ХСО, на которой проходили соревнования за Кубок СпортЭК, подходит как для опытных спортсменов, так и для новичков, прокомментировал в беседе с редакцией TagilCity.ru организатор кросса Павел Ибатуллин.
По его словам, Андрей совершил банальную ошибку — не вписался в поворот. Трасса же, утверждает он, безопасна, так как состязания на ней проходят уже шесть лет — каждый год ее испытывают около 160-170 спортсменов.
Банальная простейшая ошибка опытного человека, которая редко, но бывает, — отметил организатор.
Реабилитация после травм, по словам жены Андрея, обойдется платно. Если вы хотите помочь семье спортсмена, то напишите нам на почту pressa@tagilcity.ru или позвоните по номерам 8(3435)499-334 или 89655104242 (есть в мессенджерах).