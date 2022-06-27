Велосипедист впал в кому во время велогонки в Екатеринбурге

14 мая в Екатеринбурге проходили соревнования за Кубок СпортЭК, в котором ежегодно принимают участие около 200 человек. В этом году до финиша не доехал 47-летний Андрей Мазурин из города Полевского — во время велокросса он врезался в дерево и тут же впал в кому.