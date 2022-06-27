Военные исследуют обстоятельства взрывов под Верхней Пышмой

Posted 27 июня 2022, 12:56
Published 27 июня 2022, 12:56
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
По имеющейся информации, местный житель в подсобном помещении у себя на участке пилил снаряд неустановленного происхождения, детонация которого привела к его гибели и многочисленным разрушениям.
На место взрыва прибыли военные. Также на месте инцидента трудятся саперы. Их привлечение обосновано близостью Нагорного к полигону Красный Адуй, сообщает Е1.
Еще один взрыв случился на станции газозаправки в Талице 23 июня. Водитель предприятия получил ожоги. Силовые структуры также выясняют точные обстоятельства произошедшего.