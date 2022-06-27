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Posted 27 июня 2022, 12:56

Published 27 июня 2022, 12:56

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Военные исследуют обстоятельства взрывов под Верхней Пышмой

Военные исследуют обстоятельства взрывов под Верхней Пышмой

27 июня 2022, 12:56
Фото: 1MI.
Сотрудники полиции, СК и военные эксперты прибыли в поселок Нагорной под Верхней Пышмой для причин установления произошедшего там взрыва.

По имеющейся информации, местный житель в подсобном помещении у себя на участке пилил снаряд неустановленного происхождения, детонация которого привела к его гибели и многочисленным разрушениям. 

На место взрыва прибыли военные. Также на месте инцидента трудятся саперы. Их привлечение обосновано близостью Нагорного к полигону Красный Адуй, сообщает Е1. 

Еще один взрыв случился на станции газозаправки в Талице 23 июня. Водитель предприятия получил ожоги. Силовые структуры также выясняют точные обстоятельства произошедшего. 

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