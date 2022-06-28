Экс-полицейский из Верхней Пышмой подозревается в преследовании бывшей жены

Женщина ушла от него в 2015 году. Тогда он, по ее признанию, стал несдержанно выпивать и рукоприкладствовать. Женщине пришлось переселиться с детьми в съемную квартиру, как она говорит, оставив отцу детей все совместно нажитое имущество.