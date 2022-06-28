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Posted 28 июня 2022, 05:04

Published 28 июня 2022, 05:04

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Экс-полицейский из Верхней Пышмой подозревается в преследовании бывшей жены

Экс-полицейский из Верхней Пышмой подозревается в преследовании бывшей жены

28 июня 2022, 05:04
Фото: 1MI.
Жительница Верхней Пышмы рассказывает, что уже семь лет подряд ее бывший муж, служивший в полиции, издевается над ней.

По словам женщины, бывший муж поджигает ей двери, угрожает убийством, встречая, рвет одежду, и наедине, и прилюдно оскорбляет, пишет унизительные граффити, требует ее увольнения с работы. 

Женщина ушла от него в 2015 году. Тогда он, по ее признанию,  стал несдержанно выпивать и рукоприкладствовать. Женщине пришлось переселиться с детьми в съемную квартиру, как она говорит, оставив отцу детей все совместно нажитое имущество. 

Как рассказывает потерпевшая, сотрудники полиции стоят на стороне экс-коллеги, ограничиваясь профилактическими речами.

Единственный раз добившись в суде рассмотрения иска о клевете, женщина не вышла из него победителем. Пока она не знает, как действовать дальше, чтобы сберечь свою жизнь, жизни детей и имущество, сообщает  E1. 

#Общество#Новости УрФО#Дети#Суд#Полиция#Ущерб#МВД#Муж#Жестокость#Жена#Клевета#Преследование#Домашнее насилие
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