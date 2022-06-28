Экс-полицейский из Верхней Пышмой подозревается в преследовании бывшей жены

Posted 28 июня 2022, 05:04
Published 28 июня 2022, 05:04
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
По словам женщины, бывший муж поджигает ей двери, угрожает убийством, встречая, рвет одежду, и наедине, и прилюдно оскорбляет, пишет унизительные граффити, требует ее увольнения с работы.
Женщина ушла от него в 2015 году. Тогда он, по ее признанию, стал несдержанно выпивать и рукоприкладствовать. Женщине пришлось переселиться с детьми в съемную квартиру, как она говорит, оставив отцу детей все совместно нажитое имущество.
Как рассказывает потерпевшая, сотрудники полиции стоят на стороне экс-коллеги, ограничиваясь профилактическими речами.
Единственный раз добившись в суде рассмотрения иска о клевете, женщина не вышла из него победителем. Пока она не знает, как действовать дальше, чтобы сберечь свою жизнь, жизни детей и имущество, сообщает E1.