Неустойку выплатит УСМ за срыв сроков работ на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле

После завершения трамвайного пути подрядчик приступит к асфальтированию одной стороны дороги. Для этого, по словам Останина, уже все готово. В течение двух суток планируется подготовить основание для прокладки асфальта на первой стороне дороги. Еще два дня займет монтаж бордюров с бетонированием. Возле трамвайного пути будет проложена плитка перед асфальтированием дороги.