Неустойку выплатит УСМ за срыв сроков работ на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле

Posted 28 июня 2022, 14:42
Published 28 июня 2022, 14:42
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
На мосту 1 июня уже было проведено обследование. Теперь планируется обратиться с иском в суд, рассказал замдиректора СЗГХ Николай Новиков. По его словам, три претензии уже ранее были рассмотрены судом. По ним вынесено решение в пользу города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сегодня 28 июня на мосту на Циолковского замглавы администрации по горххозяйству Егор Копысов провел ввыездное совещание. На нем были рассмотрены проблемы, которые сказываются на темпах работ на объекте.
На данный момент на путепроводе одновременно ведется несколько видов работ. По словам руководителя проекта Владимира Останина, уже завершена перекладка инженерных сетей через улицу Циолковского.
На одной стороне участка дороги от улицы Индустриальной до улицы Октябрьской революции подходит к завершению установка блоков ограждений. Параллельно прокладывается 350 метров трамвайного пути. Все работы по одной линии планируется закончить до 3 июля.
После завершения трамвайного пути подрядчик приступит к асфальтированию одной стороны дороги. Для этого, по словам Останина, уже все готово. В течение двух суток планируется подготовить основание для прокладки асфальта на первой стороне дороги. Еще два дня займет монтаж бордюров с бетонированием. Возле трамвайного пути будет проложена плитка перед асфальтированием дороги.
Кроме того, в ближайшее время завершится установка опор освещения, будет вывезен грунт с очистных сооружений и начнется благоустройство тротуаров. По данным СЗГХ, эти работы длжны были закончиться на прошлой неделе. В связи с этим исполнителю будет направлена претензия.
Новое обследование моста планируется первого июля. Уже по его результатам будет выставлена претензия по некачественному или несвоевременному выполнению работ, сообщил Николай Новиков.