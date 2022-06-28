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Posted 28 июня 2022, 13:11

Published 28 июня 2022, 13:11

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Окна, качели, водоемы и клещи. Детский хирург — об изнанке летних каникул

Окна, качели, водоемы и клещи. Детский хирург — об изнанке летних каникул

28 июня 2022, 13:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Откровенно о детском травматизме и советы для родителей.

Клещи, порезы, ожоги, сотрясения — беззаботное время нередко приводит к возросшему детскому травматизму, а иногда и к смерти ребенка. Как родителям это предотвратить и что видят сотрудники хирургии каждое лето, редакции TagilCity.ru рассказал заведующий хирургическим отделением Детской городской больницы Нижнего Тагила Максим Кудымов.

В каждом возрасте своя травма

Если лето для детей — пора веселья, то для сотрудников детской больницы — возросших нагрузок. Причина в том, что малыши и школьники больше времени проводят на улице, где любой неосторожный шаг или потеря бдительности родителей влечет к травмам, отметил детский хирург.

Второе замечание относится к родителям дошколят, подчеркнул врач, ведь наиболее частые травмы данного возрастного периода — переломы и ожоги.

Дети малого возраста, которые еще не понимают, — от падения с высоты. Дети школьного возраста, если за ними не следят, — раны от падения; различные ожоги, порезы, ссадины, ушибы, — говорит Максим Кудымов.

Причины неприятностей со здоровьем также разнятся. Малыши, например, становятся пациентами после полета с высоты или опрокидывания кипятка, старшие — падают с велосипедов или самокатов. Много детей, по словам врача, тонут в водоемах - в текущем сезоне в нашей области зафиксировано несколько случаев. Ожоги учащаются ближе к осени, когда после урожая на кухне готовят консервированные закрутки. Однако самые частые посетители приемного отделения стационара в летний период — дети со впившимися клещами.

Откуда приносят клещей

По словам сотрудников приемного покоя Детской горбольницы Нижнего Тагила, в среднем в день врачи извлекают порядка 30 клещей. И это без учета тех случаев, когда паукообразного родители вытащили самостоятельно. В таких случаях, кстати, порядок действий тагильчане уточняют в ДГБ по телефону. Сдать клеща на анализ можно в лабораторию филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» на улице Октябрьской революции, 86.

Количество обращений напрямую зависит от погоды, добавила сотрудница приемного покоя ДГБ. С первым теплом семьи отправляются в сады, поселки или лес, где территория, в отличие от городской среды, не обработана от мелких вредоносных животных.

В этом году обращения начались с середины апреля — 12 апреля зафиксирован первый случай укуса клеща. Цепляют в основном за городом, иногда на трассах: вышли из машины, постояли немного, а приехали уже с клещами, — поделилась медик.

Узнать, где именно ребенок получил укус, иногда затруднительно, ведь ползать по телу клещ может в течение нескольких суток, отметила специалист. 

Что делать, если ребенка укусил клещ в Нижнем Тагиле
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Закрыть окно

Возрастает летом не только риск травматизма, но и смертности среди детей по причине падения из окна. Ни одного года, по словам врача, не обошлось без подобных трагедий, поэтому родители малышей должны помнить о мерах предосторожности.

Всегда это связано с тем, что люди беспечно относятся к открытию окон в квартире, где есть маленькие дети. Нельзя открывать окна. Проветривание — это максимум, что вы можете себе позволить. Любое открытие окон — это риск смерти ребенка, — говорит заведующий хирургическим отделением.

Врач отметил, что приводит к полету из окна в большинстве случаев москитная сетка. Дети инстинктивно боятся высоты, а сетка создает ощущение опоры.

Почему родители виновны

Детский травматизм можно профилактировать, подчеркнул хирург. Для этого родители, особенно дошколят, не должны терять бдительность. Так, удары от качели малыши получают из-за недосмотра, а ожоги — однозначно из-за беспечности взрослых.

Все предугадать нельзя, но нужно стараться. Если ребенок и кипяток будут находиться в разных комнатах — ожог невозможен. Часто дети малого возраста получают травму от удара качелями, на которых находятся дети постарше. Как правило, родители в это время стоят далеко и не успевают среагировать. Не подпускайте к качелям — это можно сделать, — говорит Максим Кудымов.

Ожоги, переломы, порезы и травмы — первая помощь, если не успели

Врач подчеркнул, что самостоятельно оценить масштаб травмы практически невозможно, поэтому в любом случае, даже если он кажется несерьезным, необходимо вызвать скорую помощь или обратиться в больницу.

Может быть закрытый перелом, сотрясения, черепно-мозговые травмы, внутренние повреждения, кровоизлияния. Самим оценивать это не надо — скорая оценит и привезет куда нужно, — сказал заведующий хирургическим отделением ДГБ Нижнего Тагила Максим Кудымов.
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