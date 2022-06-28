Окна, качели, водоемы и клещи. Детский хирург — об изнанке летних каникул

Posted 28 июня 2022, 13:11
Published 28 июня 2022, 13:11
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Клещи, порезы, ожоги, сотрясения — беззаботное время нередко приводит к возросшему детскому травматизму, а иногда и к смерти ребенка. Как родителям это предотвратить и что видят сотрудники хирургии каждое лето, редакции TagilCity.ru рассказал заведующий хирургическим отделением Детской городской больницы Нижнего Тагила Максим Кудымов.
Если лето для детей — пора веселья, то для сотрудников детской больницы — возросших нагрузок. Причина в том, что малыши и школьники больше времени проводят на улице, где любой неосторожный шаг или потеря бдительности родителей влечет к травмам, отметил детский хирург.
Второе замечание относится к родителям дошколят, подчеркнул врач, ведь наиболее частые травмы данного возрастного периода — переломы и ожоги.
Дети малого возраста, которые еще не понимают, — от падения с высоты. Дети школьного возраста, если за ними не следят, — раны от падения; различные ожоги, порезы, ссадины, ушибы, — говорит Максим Кудымов.
Причины неприятностей со здоровьем также разнятся. Малыши, например, становятся пациентами после полета с высоты или опрокидывания кипятка, старшие — падают с велосипедов или самокатов. Много детей, по словам врача, тонут в водоемах - в текущем сезоне в нашей области зафиксировано несколько случаев. Ожоги учащаются ближе к осени, когда после урожая на кухне готовят консервированные закрутки. Однако самые частые посетители приемного отделения стационара в летний период — дети со впившимися клещами.
По словам сотрудников приемного покоя Детской горбольницы Нижнего Тагила, в среднем в день врачи извлекают порядка 30 клещей. И это без учета тех случаев, когда паукообразного родители вытащили самостоятельно. В таких случаях, кстати, порядок действий тагильчане уточняют в ДГБ по телефону. Сдать клеща на анализ можно в лабораторию филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» на улице Октябрьской революции, 86.
Количество обращений напрямую зависит от погоды, добавила сотрудница приемного покоя ДГБ. С первым теплом семьи отправляются в сады, поселки или лес, где территория, в отличие от городской среды, не обработана от мелких вредоносных животных.
В этом году обращения начались с середины апреля — 12 апреля зафиксирован первый случай укуса клеща. Цепляют в основном за городом, иногда на трассах: вышли из машины, постояли немного, а приехали уже с клещами, — поделилась медик.
Узнать, где именно ребенок получил укус, иногда затруднительно, ведь ползать по телу клещ может в течение нескольких суток, отметила специалист.
Возрастает летом не только риск травматизма, но и смертности среди детей по причине падения из окна. Ни одного года, по словам врача, не обошлось без подобных трагедий, поэтому родители малышей должны помнить о мерах предосторожности.
Всегда это связано с тем, что люди беспечно относятся к открытию окон в квартире, где есть маленькие дети. Нельзя открывать окна. Проветривание — это максимум, что вы можете себе позволить. Любое открытие окон — это риск смерти ребенка, — говорит заведующий хирургическим отделением.
Врач отметил, что приводит к полету из окна в большинстве случаев москитная сетка. Дети инстинктивно боятся высоты, а сетка создает ощущение опоры.
Детский травматизм можно профилактировать, подчеркнул хирург. Для этого родители, особенно дошколят, не должны терять бдительность. Так, удары от качели малыши получают из-за недосмотра, а ожоги — однозначно из-за беспечности взрослых.
Все предугадать нельзя, но нужно стараться. Если ребенок и кипяток будут находиться в разных комнатах — ожог невозможен. Часто дети малого возраста получают травму от удара качелями, на которых находятся дети постарше. Как правило, родители в это время стоят далеко и не успевают среагировать. Не подпускайте к качелям — это можно сделать, — говорит Максим Кудымов.
Врач подчеркнул, что самостоятельно оценить масштаб травмы практически невозможно, поэтому в любом случае, даже если он кажется несерьезным, необходимо вызвать скорую помощь или обратиться в больницу.
Может быть закрытый перелом, сотрясения, черепно-мозговые травмы, внутренние повреждения, кровоизлияния. Самим оценивать это не надо — скорая оценит и привезет куда нужно, — сказал заведующий хирургическим отделением ДГБ Нижнего Тагила Максим Кудымов.