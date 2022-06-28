Окна, качели, водоемы и клещи. Детский хирург — об изнанке летних каникул

Причины неприятностей со здоровьем также разнятся. Малыши, например, становятся пациентами после полета с высоты или опрокидывания кипятка, старшие — падают с велосипедов или самокатов. Много детей, по словам врача, тонут в водоемах - в текущем сезоне в нашей области зафиксировано несколько случаев. Ожоги учащаются ближе к осени, когда после урожая на кухне готовят консервированные закрутки. Однако самые частые посетители приемного отделения стационара в летний период — дети со впившимися клещами.