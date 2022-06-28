Стали известны подробности ДТП у «Планеты» в Тагиле с автокраном и умершим пешеходом

Posted 28 июня 2022, 10:46
Published 28 июня 2022, 10:46
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Установлено, что водитель автокрана, допустил наезд на женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествие случилось на улице Балакинская. Пострадавшая погибла не месте.
За рулем автомобиля был 52-летний мужчина. Стаж его вождения составляет 33 года. За 2021–2022 года он привлекался к ответственности за нарушение ПДД 29 раз. Каждое нарушение связано с превышением скорости.
Также сотрудниками ГИБДД выявлено, что автокраном водитель управлял без специального разрешения, а сам транспорт имеет дефекты фар. Это считается неисправностью. В отношении водителя составлены протоколы за нарушение габаритов или массы тяжеловесной техники, а также за управление неисправным транспортом.
Сам водитель утверждает, что женщину не видел, а остановился после того, как услышал удар. Мужчина на момент происшествия был трезвым.