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Posted 28 июня 2022, 10:46

Published 28 июня 2022, 10:46

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Стали известны подробности ДТП у «Планеты» в Тагиле с автокраном и умершим пешеходом

28 июня 2022, 10:46
Подробности ДТП с погибшей женщиной и автокраном, которое произошло 28 июня возле магазина «Планета» на Тагилстрое в Нижнем Тагиле, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.

Установлено, что водитель автокрана, допустил наезд на женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествие случилось на улице Балакинская. Пострадавшая погибла не месте.

За рулем автомобиля был 52-летний мужчина. Стаж его вождения составляет 33 года. За 2021–2022 года он привлекался к ответственности за нарушение ПДД 29 раз. Каждое нарушение связано с превышением скорости.

 

Также сотрудниками ГИБДД выявлено, что автокраном водитель управлял без специального разрешения, а сам транспорт имеет дефекты фар. Это считается неисправностью. В отношении водителя составлены протоколы за нарушение габаритов или массы тяжеловесной техники, а также за управление неисправным транспортом.

Сам водитель утверждает, что женщину не видел, а остановился после того, как услышал удар. Мужчина на момент происшествия был трезвым.

#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#ДТП#Смерть#ГИБДД#Пешеход#Водители#Пострадавшие#Погибшие
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