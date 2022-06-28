Свердловские рыбаки попали в шторм на озере Аятское

Posted 28 июня 2022, 07:01
Published 28 июня 2022, 07:01
Modified 29 ноября, 18:39
Updated 29 ноября, 18:39
Ближе к ночи 26 июня три рыбака оказались обездвижены по середине озера Аятское около Новоуральска. Причиной происшествия стал вышедший из строя двигатель их лодки. Возможно, техника не справилась с бурными потоками воды и сильными порывами ветра. МЧС предварительно было разослано штормовое предупреждение о том, что выходить на воду никому не рекомендуется, ими проигнорированное.
Сотовая связь, невзирая на отдаленность от берега и непростые погодные условия, у рыбаков сохранилась. Они позвонили в 112. Тогда незамедлительно спасать их отправился сотрудник Центра государственной инспекции по маломерным судам Дмитрий Буров. Он вместе с хозяином еще одного судна добрался до потерпевших бедствие и отбуксировал на сушу, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.