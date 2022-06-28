Свердловские рыбаки попали в шторм на озере Аятское

Сотовая связь, невзирая на отдаленность от берега и непростые погодные условия, у рыбаков сохранилась. Они позвонили в 112. Тогда незамедлительно спасать их отправился сотрудник Центра государственной инспекции по маломерным судам Дмитрий Буров. Он вместе с хозяином еще одного судна добрался до потерпевших бедствие и отбуксировал на сушу, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.